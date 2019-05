Botoşani: O grenadă a fost găsită pe un teren din Dorohoi Potrivit sursei citate, munitia a fost gasita in timpul unor lucrari de amenajare a unui teren. 'Grenada a fost gasita in gradina unui localnic din municipiul Dorohoi, in timp ce imprastia pamant adus din alta parte. Munitia a fost ridicata si transportata in conditii de maxima siguranta in poligonul militar de la Copalau', a afirmat Lupu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O grenada de mana defensiva cu focosul sectionat a fost gasita, vineri, in gradina unei familii din municipiul Dorohoi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, munitia a fost gasita in timpul…

- Potrivit acestuia, in Programul 'Usturoi 2019' s-au inscris 40 de producatori agricoli, cei mai multi din comuna Copalau, recunoscuta pentru culturile de usturoi. Seful Directiei pentru Agricultura sustine ca suprafata cea mai mare pentru care s-a solicitat sprijin financiar este de opt hectare,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani a desfasurat, vineri, la Colegiul National ‘Grigore Ghica’ Dorohoi, un exercitiu privind interventia in cazul mai multor situatii de urgenta generate de o explozie puternica la centrala termica a unitatii de invatamant, a anuntat purtatorul de…

- Sase contracte de finantare, in valoare totala de 25 de milioane de lei, au fost semnate sambata, 11 mai, la Dorohoi (jud. Botosani), in prezenta viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

- Florin Carp s-a nascut in Dorohoi, judetul Botosani, a urmat cursurile unei Facultati de Drept, in Bucuresti, dar nu a profesat niciodata in acest domeniu. A lucrat, in schimb, in vanzari pana in anul 2010, cand a decis sa faca o schimbare si a plecat in Spania, unde a transformat o pasiune din copilarie…

- Un obuz exploziv de calibru 76 de milimetri, fara focos, a fost descoperit joi, in gradina unui localnic din comuna botosaneana Cosula, in timpul executarii unor lucrari agricole. Echipa de pirotehnicieni a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ajunsa la fata locului a ridicat elementul de munitie…

- In județul Botoșani s-au inregistrat ieri, 13 martie, trei cazuri de sinucidere aproape identice. Trei barbați in floarea varstei au ales sa-și incheie conturile cu viața in moduri similare. Toți trei s-au spanzurat. Primul caz a aparut la primele ore ale diminetii, cand sotia unui barbat in varsta…

- O bomba de aruncator calibrul 82 de milimetri a fost descoperita, vineri, la o firma de colectare a materialelor feroase si neferoase din municipiul Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia a fost gasita…