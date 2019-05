Boștinaru, despre Dragnea și PSD: Am scris acest text înainte de decizia ÎCCJ ”Catre toți aceia care cred in viitorul unui partid social-democrat in Romania. Votul de ieri a scris cea mai neagra pagina din istoria PSD-ului și asta la doar doi ani și jumatate de la cel mai mare succes pe care partidul l-a inregistrat vreodata. Ceea ce voi spune acum este opinia unui om care a contribuit direct la proiectul lui Adrian Nastase de a construi in Romania un mare partid social-democrat. Recunosc, nu pot sa raman nepasator la ce se intampla cu partidul caruia ii aparțin. In același timp, ii invit pe cititori sa ințeleaga ca ceea ce voi spune nu izvoraște nici din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PRO Romania vor sustine orice initiativa legislativa privind votul prin corespondenta sau electronic, pentru ca cetatenii romani din diaspora sa nu mai intampine greutati, a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta. "In 2014, eu am gresit, ascultandu-l pe seful meu de campanie,…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a salutat, luni, cea mai mare prezenta la alegerile europarlamentare din istoria participarii Romaniei la acest scrutin, apreciind ca votul de duminica reprezinta clar o demonstratie a faptului ca romanii sunt profund proeuropeni.Citește…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Alegerile de pe 26 mai sunt primele alegeri de cand Dragnea și PSD au preluat puterea in Romania. Dupa 2 ani de abuzuri și proteste, dupa 2 ani in care Romania a fost condusa de o gașca de hoți, acum avem pentru prima data șansa sa raspundem acolo unde conteaza cu adevarat, la vot. Acolo nu […] Citește…

- Pe 7 mai 2014 un sondaj de opinie lansat de INSCOP il clasa pe Mircea Diaconu, candidat independent la alegerile europarlamentare, cu doar 1% din optiunile de vot. Doua saptamani mai tarziu acesta avea cumuleze la alegeri peste 6% din voturile celor prezinti, adica peste PMP sau UDMR. Analistul politic…

- „Pe 29 martie 2004, am depus instrumentele de ratificare, la Washington, pentru aderarea la NATO, iar, cateva zile mai tarziu, in 2 aprilie, a fost inaltat steagul Romaniei la sediul NATO de la Bruxelles. Am scris si am vorbit, de-a lungul anilor, despre importanta istorica a acestei decizii. Si,…

- Deputatii dezbat, luni, motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, si intitulata "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3". Votul se va da in sedinta de miercuri. Opozitia a anuntat miercurea trecuta, in plen, depunerea motiunii simple "Mandatul ministrului Cuc cu numarul…

- PNL anunța, pe Faceook, ca a influențat votul din Comisia LIBE, in care Laura Codruța Kovesi s-a clasat ca favorita in cursa pentru șefia Parchetului European.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "VICTORIE!!!O SA AVEM…