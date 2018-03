Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai mari jucatori in furnizarea de tehnologii si servicii, deruleaza un program de recrutare pentru fabrica din Cluj, dintre pozitiile vizate facand parte cele de operatori asamblare finala, operatori specializati in procese automatizate, operatori roboti industriali,…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Noul pariu al Coca-Cola, pe care un executiv senior l-a descris ca "unic in istoria companiei”, va propulsa firma americana direct in piata extrem de competitiva de ”alcopop”, dominata de branduri japoneze precum Strong Zero, Highball Lemon sau Salt, scrie ZF.ro. Planurile au fost anuntate de companie…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb și președintele ANOFM, Cristiana Barbu au semnat, la inceputul saptamanii, trei proiecte cu finanțare europeana in valoare totala de 9,7 milioane euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din Romania. Finanțarea se asigura prin Programul Operațional…

- Segmentul de piata OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat vanzari de 3,104 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 18,8 % fata de anul anterior, potrivit datelor Cegedim. Aceasta…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- "Propunerea legislativa are in vedere o colectare mai eficienta a impozitelor la bugetul de stat si eliminarea operatiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achizitionate in spatiul intracomunitar si revandute in Romania. De asemenea, trebuie mentionat ca Romania se confrunta…

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Energizer, una dintre cele mai cunoscute marci de baterii, a intrat pe piata smartphone-urilor, fiind lansate zece modele cu preturi intre 200 si 1.900 lei. Atuul modelelor mai scumpe tine de bateria de foarte mare capacitate, 5.000 mAh, in timp ce majoritatea telefoanelor din piata au baterii cuprinse…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- Cotata ca unul din cei mai mari producatori de medicamente generice, compania germana intenționeaza sa preia mai multe unitați de producție din zona Europei Centrale și de Est. In viitorul nu foarte indepartat compania Stada Arzneimittel AG și-ar putea adauga numele pe lista producatorilor de medicamente…

- Compania de consultanța EY Romania a publicat marți o analiza despre problematica impozitarii cripto-monedelor, sub semnatura lui Alex Milcev, Partener, Lider al departamentului de Asistența Fiscala. Textul este reprodus fara modificari: Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru mulți inca…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Romania are nevoie de o legislatie care sa creasca viteza in administrarea deseurilor in toata tara si astfel sa ne transformam dintr-o societate a risipei intr-una a reciclarii, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe fondul lansarii in dezbatere publica a proiectului de Ordonanta pentru…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Acesta este al doilea restaurant marca Ivan Pescar, dupa cel din Tulcea, ambele propunand gastronomia specifica a Deltei Dunarii, retete traditionale lipovenesti si vinuri din Dobrogea. ”Numele restaurantului, Ivan Pescar, este numele unei specii de pasari care traieste si in Romania, in Delta Dunarii.…

- Stres National, studiul pe care Dynamic HR si Learning Network l-au implementat in randul angajatilor din Romania in 2017, dezvaluie statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste starea de bine a angajatului la birou.99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.52% se simt instrainati de familie.91,4%…

- Mașinilor cu sistemele de securitate grav avariate li se va suspenda ITP-ul Prim-vicepreședintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Ovidiu Wlassopol, și George Dinca, directorul Registrului Auto Roman (RAR), au agreat implementarea a trei proiecte cu impact asupra tuturor autovehiculelor…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Ministerul Finantelor Publice a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Compania nationala de transport a gazelor naturale din România, Transgaz, a depus o oferta pentru achizitia societatii de stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse apropiate situatiei. Oferta a fost acceptata de catre autoritatile de la Chisinau, fiind…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o crestere de circa 0,6% in pretul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic", arata un comunicat…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Arctic, liderul pietei de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanți angajatori din județul Dambovița, anunța ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, va suporta cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale catre angajati, astfel incat salariile nete ale angajatilor sai sa nu fie…

- Incepand cu acest an compania Esquires Coffee a intrat pe piata din Portugalia si Romania si are in plan sa patrunda si in Polonia. in Romania, lantul de cafenele fondat in 1993 in Canada intra printr-un joint venture intre compania mama si antreprenorul Cristian-stefanescu. in Europa, lantul de cafenele…

- Modificarile legislative aduse de Ordonanta de Urgenta 60/2017, care vizeaza persoanele cu dizabilitati apte de munca, determina angajatorii sa isi regandeasca strategia vis-a-vis de acest subiect, potrivit Smartree Romania. Compania evidentiaza mai multe solutii de stimulare a angajarilor pentru persoanele…

- Daca anul trecut, criza lemnului de foc a afectat puternic mii de comunitați locale din Romania, anul acesta situația este mult mai grava. Criza artificiala de resursa lemnoasa din Romania a declanșat haosul in piata lemnului de foc. Este afectata in primul rand populația care iși permite cu greu…

- Compania petroliera OMV Petrom, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, se afla in discutii cu sindicatul reprezentativ cu privire la compensarea veniturilor dupa transferul contributiilor, conducerea companiei propunand acordarea unor indemnizatii lunare, astfel incat salariile nete ale…

- Angajații uzinei Ford din Craiova acuza constructorul auto ca le condiționeaza creșterea salariilor brute pentru compensarea trecerii contribuțiilor la angajat de renegocierea unor condiții defavorabile. Din aceasta cauza, deputatul USR Adrian Prisnel a trimis o scrisoare deschida companiei americane…

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…

- Numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, arata un studiu al Asociatiei Romane…