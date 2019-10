Boris Johnson si seful Comisiei Europene au ajuns la un nou acord pe Brexit

Marea Britanie si Uniunea Europeana au agreat un nou acord pentru Brexit, a anuntat joi presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, dupa o intalnire cu Boris Johnson la Bruxelles, inaintea sesiunii Consiliului European de toamna.



"Unde e vointa, e si acord. Avem unul! Este un acord corect si echilibrat intre UE si Marea Britanie si este dovada dedicarii noastre de a gasi solutii. Recomand Consiliului European sa il sustina", a scris Juncker pe Twitter, atasand si scrisoarea pe care i-a trimis-o in acest sens lui Donald Tusk.



