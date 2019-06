Stiri pe aceeasi tema

- Johnson s-a exprimat sambata la primul din cele 16 evenimente pentru a-i convinge pe cei 160.000 de membri estimati ai Partidului Conservator la putere ca el este cel mai bun candidat pentru a scoate Marea Britanie afara din criza legata de Brexit. 'Sunt absolut convins, cu totul convins,…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, principalul candidat la succesiunea Theresei May in functia de premier, a asigurat ca va refuza sa achite "factura de divort" a Marii Britanii catre Uniunea Europeana, in valoare de 39 de miliarde de lire sterline, daca aceasta din urma nu va accepta…

- Sajid Javid, ministrul britanic de Interne, si-a anuntat luni candidatura pentru functia de lider al Partidului Conservator, in locul premierului demisionar Theresa May, subliniind ca vrea sa realizeze iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, potrivit mediafax."Candidez pentru postul…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- Theresa May este de așteptata sa anunțe, vineri, data la care va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii, scrie BBC News citand surse din interiorul guvernului. Sursele citate de BBC spun ca se așteapta ca premierul sa anunțe un calendar privind plecarea sa din funcție și pe 10 iunie sa inceapa…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…