Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat

- Partidul Conservator va fi responsabil pentru alegerea urmatorului premier al Marii Britanii, urmand a procedura de desemnare a unui nou lider sa inceapa saptamana urmatoare. Theresa May a anunțat, vineri dimineața, ca iși va da demisia din funcția de președinte al partidului pe care il conduce de pe…

- Theresa May a anuntat, vineri dimineata, ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit, urmand sa ramana la conducerea Guvernului pana la desemnarea succesorului sau. „Am facut tot ce am putut…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Premierul britanic Theresa May va stabili un calendar pentru plecare sa din fruntea Guvernului britanic, la inceputul lunii iunie, dupa ultima tentativa de a trece acordul Brexit prin Parlament, a declarat un oficial important al Comitetului Conservator, joi, potrivit presei din Regat.

- Anuntul ar putea fi facut cu ocazia unei sedinte a parlamentarilor conservatori care este programata sa se desfasoare miercuri. „Granzii Tory (n.red. - membru al Partidului Conservator) se asteapta acum ca prim-ministrul sa se foloseasca de ocazie pentru a stabili data demisiei sale", a transmis…