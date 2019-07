Stiri pe aceeasi tema

- Turneul european „This House is Nor For Sale” al trupei Bon Jovi s-a incheiat, duminica seara, la Bucuresti. Zeci de mii de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american sustinut in Capitala, show care insa nu s-a apropiat de cel din urma cu opt ani. Alaturi de o formatie care s-a prezentat…

- Turneul european „This House is Nor For Sale” al trupei Bon Jovi s-a incheiat, duminica seara, la Bucuresti. Zeci de mii de oameni au asistat la al doilea concert al grupului american sustinut in Capitala, show care insa nu s-a apropiat de cel din urma cu opt ani. Alaturi de o formatie care s-a prezentat…

- Trupa rock americana Bon Jovi concerteaza in București, in Piața Constituției, duminica seara, la opt ani de la primul show in Romania, in cadrul turneului de promovare pentru albumul "This House is Not For Sale", potrivit Mediafax.Bon Jovi sosește la București in formula Jon Bon Jovi, voce…

- Suceveanca Ana Maria Dumitru, in varsta de doar 10 ani, si-a trecut in palmares un nou rezultat important in tenisul juvenil. Sportiva originara din Preutesti a izbutit sa castige zilele trecute, la Bucuresti, Cupa TCB, competitie care face parte din puternicul circuit international Champions Bowl.…

- In aceasta saptamana, echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului se afla la București, la turneul final al Campionatului Național. Alaturi de echipa pregatita de Andrei Varvaroi, Ștefanița Rusu și Mihai Coca, in aceasta faza s-a mai calificat din zona Moldovei ...

- LAPI Dej a devenit vicecampioana naționala la minivolei, clasandu-se pe locul secund la turneul final desfașurat in Zalau. Dupa ce in urma cu cateva zile, Dej24.ro scria ca LAPI Dej este vicecampioana Romaniei la volei cadeți (detalii AICI ), acum sportivii mai mici ai liceului dejean ”au recidivat”…

- Echipa de volei juniori I a Clubului Sportiv Școlar și Liceului cu Program Sportiv din Suceava se afla in aceste zile la București, la turneul final al Campionatului Național de volei, acolo unde lupta pentru o noua medalie naționala, dupa cea de bronz, cucerita in sezonul trecut. Echipa pregatita ...

- Petre Apostol Echipa masculina de handbal de la CSM Ploiesti a incheiat, in deplasare, faza a doua din Campionatul National la juniori I. Elevii antrenorului Silviu Stanescu au oferit replica formatiei CSM Bacau, intr-un meci contand pentru ultima etapa a Grupei „Valoare” 1. Ambele echipe erau deja…