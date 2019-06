Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Yandex, supranumit ”Google-ul Rusiei” a lansat in Romania aplicația de e-hailing Yango, care va concura cu Uber și Bolt in domeniul serviciilor de transport alternativ. Aceasta va fi disponibila in București. ”Calatoriile comandate prin intermediul aplicatiei pornesc de la pretul de 5 lei…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 25 iunie, la cea de-a de-a șasea ediție a Forumului de Afaceri al Parteneriatului Estic (PaE), organizat de Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu sprijinul Comisiei Europene, in…

- Romania ocupa locul 16 in clasamentul pe medalii dupa competitiile desfasurate luni la Jocurile Europene de la Minsk, cu una de aur, una de argint si trei de bronz. Rusia se afla pe prima pozitie, cu 22-12-14, urmata de Belarus, 11-9-18, Georgia, 6-5-9, etc. Romania a cucerit…

- Banca Mondiala a revizuit in crestere la 3,6% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,1 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din ianuarie 2019, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM). De asemenea, instituţia…

- Turisti romani au fost implicati in accidentul de autocar produs miercuri in Toscana, pe un drum care face legatura intre Florenta si Siena, si soldat cu moartea unui ghid rus si cu ranirea altor 37 de persoane, trei fiind in stare grava. Conform prefectului Armando Gradone, citat de Il Mattino,…

- In autocarul plin cu turisti, care s-a rasturnat ieri intr-o rapa in Italia, pe autostrada Siena - Firenze, se aflau si cetateni romani. O persoana a murit si 37 de oameni au fost raniti in accident. Majoritatea victimelor, 19, sunt cetateni rusi, dar printre cei aflati in autocar s-au numarat si cetateni…

- Foreign Affairs Minister Teodor Melescanu attended on Monday the ministerial meeting of the Eastern Partnership (EaP), alongside his counterparts of the EU member states and partner states (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine), where he talked about the need…

- Peste 20 de colective de papușari din mai multe țari ale lumii (Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Romania, Belarus, Georgia, Kazahstan ș.a) au participat la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Papuși "Sub caciula lui Guguta", care s-a desfașurat in perioada 15-22 aprilie,…