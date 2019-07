Bohnert, contracandidatul lui Kovesi, nu se retrage din cursa, dar Franta o va sustine pe Kovesi

Noul Ford Ecosport 1.0 Ecoboost ST Line costa 28.000 euro cu toate taxele incluse

Numele sau este Ecosport ST Line si care are sub capota un motor pe benzina de 1 litru cu 3 clindri turbo de 125 CP. Masina vine echipata optional cu o transmisie PowerShift retrasa din SUA pentru ca are mari probleme cu functionarea in timp… [citeste mai departe]