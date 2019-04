Un cunoscut antrenor roman de fotbal implineste 57 de ani

Mircea Rednic nascut pe 9 aprilie 1962, la Hunedoara este un antrenor roman de fotbal, care in prezent antreneaza echipa Dinamo Bucuresti. In cariera de fotbalist, Rednic a jucat pe postul de fundas central. In martie 2008 a fost decorat cu Ordinul "Meritul Sportiv" clasa a III a, pentru…