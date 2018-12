BLOCAJ Guvern. Iohannis, criticat din PE: Atitudine agresivă ”Astazi, președintele, cand putea sa dea un semnal ca iși ințelege rolul, a ales sa continue cu o atitudine beligeranta, agresiva, folosind termeni deplasați la adresa adversarilor politici. Asta, dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca se ambiționeaza sa nu numeasca noii miniștri. Vezi și: Iohannis ii solicita premierului agenda fiecarei sedinte a Guvernului Acțiunile lui Klaus Iohannis sunt doar incercari de blocare a unei guvernari legitime, validate de votul popular, și care trebuie sa iși aplice programul. Romania nu trebuie sa ramana blocata din cauza președintelui Iohannis.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

