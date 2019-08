Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ce i-ar spune tatalui ei, daca anchetatorii ar lasa-o sa il viziteze in spatele gratiilor.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au fost atacate ținte pentru a impiedica un atac al dronelor iraniene…

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost internat, potrivit unor date oficiale, de opt ori la psihiatrie. Intr-un interviu pentru Antena 3, Daniela, fiica lui, a spus ca nici ea și nici alți membri ai familiei nu au știut de acest lucru.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au…

- Anchetatorii au descins din nou la casa lui Gheorghe Dinca. Daca saptamana trecuta anchetatorii au scanat curtea casei groazei, acum, oamenii legii au ajuns și in casa lui Dinca acolo unde scaneaza pereții. Exista informații ca și in pereți ar putea fi ascunse probe. Un lucru e cert, in casa au fost…

- Anchetatorii au deschis, vineri, pe numele lui Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, un nou dosar penal. potrivit Romania TV, barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza fura... curent.Pe langa polițiști și procurori, in casa groazei din Caracal au descins și angajaaii Electrica. Dupa…

- Misterul in cazul presupuselor crime comise de Gheorghe Dinca este adancit și mai mult de fiica acestuia. Daniela Dinca susține ca toata Romania va vedea ce are de spus "cat de curand". Nimeni nu banuiește ce ascunde tanara stabilita in Italia, despre care au aparut inclusiv zvonuri ca face parte dintr-o…

- Surprizele neplacute se tin lant la Caracal! Astazi, in fata casei "monstrului" Gheorghe Dinca si-a facut aparitia un personaj controversat: fratele celui mai de temut criminal in serie pe care l-a cunoscut Romania, Ion Rimaru! Si n-a venit cu ganduri pasnice.

- Daniela Dinca, fiica barbatului arestat in cazul rapirilor de la Caracal, a avut legaturi foarte stranse cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. Italianul, care a cumparat in judetul Arad un domeniu de vanatoare si 2.500 de hectare de teren agricol, a murit in februarie 2019.…