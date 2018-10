BLACK FRIDAY 2018. Secrete pentru a prinde reduceri uriașe 1. Faceți-va cumparaturile folosind cardurile de discount cadou. 2. Inainte cu doua-trei saptamani de BLACK FRIDAY 2018 abonați-va la newsletter pentru a afla cele mai importante reduceri la produsele care va intereseaza. 3. Prioritizați lista de cumparaturi. 4. Faceți un plan de rezerva! Este posibil ca produsul pe care il doriți sa fie cumparat mai repede de altcineva decat de dumneavoastra, motiv pentru care este bine sa aveți un produs de 'rezerva' in lista dorințelor. 5. Petreceți BLACK FRIDAY 2018 alaturi de un prieten! Nu doar ca este mult mai distractiv,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

