- UPDATE: Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala a confirmat astazi, 23 octombrie a.c., diagnosticul de pesta porcina africana la probele trimise de catre DSVSA Maramureș. Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Maramureș a fost notificata, in data de 22 octombrie a.c.,…

- Trei focare de pesta porcina africana au fost identificate in comuna Ieud, din județul Maramureș, rezultatele fiind confirmate de Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Maramures, in urma analizelor de laborator efectuate recent, dar se așteapta și testele de la București.…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, duminica dimineata, doua focare de pesta porcina africana in doua exploatatii de mici dimensiuni din localitatile Patarlagele si Panatau, din judetul Buzau.

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Galati a confirmat luni existenta unei suspiciuni de imbolnavire cu pesta porcina africana la animalele dintr-o gospodarie din localitatea Vames, comuna Piscu. ,,Probele au fost trimise Laboratorului National de Referinta din cadrul…

- Laboratorul National de Referinta din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat pe raza judetului Constanta, pana la data de 19 august, 53 de focare de pesta porcina africana...

- Braila, 9 aug /Agerpres/ - Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp…