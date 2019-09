Stiri pe aceeasi tema

- Din 2008 incoace, cand Ilie Bolojan candida pentru prima data la șefia Municipiului Oradea, lupta pentru Primarie pare dinainte caștigata de acesta, ajuns la trei mandate consecutive. De asemenea, pana acum Bolojan a demontat o serie de speculații privind plecarea sa ca ministru sau ca europarlamentar…

- Trei mari evenimente culturale vor fi dedicate, in aceasta luna, comunitatii maghiare din municipiul resedinta si din judetul Bihor - Concertul simfonic Havasi, Carnavalul Florilor de la Debretin la Oradea si Zilele Culturii Maghiare, reunite in perioada 21-25 august. Programul amplu a…

- Potrivit Biroului de presa al Primariei Oradea, institutie care asigura finantarea lucrarilor pentru reabilitarea cladirii, turla conica din lemn va fi ridicata, marti dimineata, cu o macara si pusa la locul ei original. "Dupa ce va fi amplasata la inaltime, turla va fi invelita intr-o folie…

- 'Aici, oamenii sunt foarte calzi. Este un loc izolat. Vara sunt foarte multi turisti, dar iarna e pustiu. Sunt doar localnicii, dar au aceeasi caldura. Sunt multe etnii, ucraineni, lipoveni, greci care convietuiesc impreuna si sunt un exemplu pentru multe zone din tara', a declarat premierul.…

- Festivalul de Opera și Opereta in aer liber ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Organizat de Opera Naționala Romana din Timișoara, va avea loc in perioada 29-30-31 august 2019 și 1 septembrie 2019 și se va desfașura in Piața Victoriei. Motivul pentru care festivalul nu va avea loc in Parcul Rozelor…

- Aproape 150 de oradeni maghiari au participat marti la un miting de rugaciune organizat de PPMT in Piata Unirii din Oradea, pentru a solicita Primariei oradene edificarea unei statui ecvestre a regelui Sfantul...

- Ajuns la cea de-a șasea ediție, Cluj Never Sleepsactiveaza orașul și invita clujenii in strada, in apropierea solstițiului de vara, 21-23 iunie. In aceasta ediție, atat pe timp de zi, cat și pe timp de noapte, clujenii sunt invitați sa participe la zeci de evenimente, prin care orașul devine mai viu,…

- Peste 3.000 de spectatori au participat la a doua ediție a Festivalului de Film Romanesc intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, desfașurat in perioada 1-16 iunie 2019, in Washington, D.C. Organizat de Ambasada Romaniei in SUA, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman de la New…