Noul proiect este dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, precum si viitoarelor lor profesii; participantii sunt elevi in unitatile de invatamant din Sectorul 2, carora li se alatura copiii institutionalizati prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Sector 2.



Proiectul "Cand voi fi Mare" este realizat, in comun, de Biblioteca Metropolitana Bucuresti (B.M.B.), Primaria Sectorului 2 si Consiliul Local al Sectorului 2. Aceste institutii vor organiza, in perioada anului scolar 2019 - 2020, lunile: octombrie 2019, noiembrie 2019, februarie 2020,…