- Crystal Barclay, o femeie supraponderala, a decis sa își faca povestea cunoscuta și sa clarifice un mit conform caruia dietele de slabire dau întotdeauna roade. La 28 de ani, Crystal cântarea nu mai puțin de 84 de kilograme.

- In urma cu cinci ani, Mariana Buica l-a contactat pe Catalin Maruța, solicitandu-i, disperata, ajutorul in tentativa ei de a slabi, deoarece ajunsese la 240 de kilograme. Dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și diete severe, femeia a slabit spectaculos intr-un timp foarte scurt. „Am…

- Andreea Mantea a reusit sa slabeasca 10 kilograme cu ajutorul unui ingredient. Vedeta postului tv Kanal D a baut apa cu lamaie si ghimbir in fiecare dimineata, pe stomacul gol, dar si inainte de mese. In plus, prezentatoarea tv recunoaste ca a renuntat la prajeli, paine si sucuri din comert. Pe langa…

- Cristina Șișcanu a devenit mamica in urma cu 10 luni, cand a adus-o pe lume pe Petra. Soțiia lui Madalin Ionescu a luat in greutate pe durata sarcinii, insa acum are toate motivele sa fie mandra. Pentru ca a slabit peste 20 de kilograme dupa ce a nascut. “Am slabit, da. Era și firesc, deja […] The post…

- Gabriela Cristea a gasit metoda perfecta pentru a arata așa cum iși dorește. Un banal aliment te scapa de burta fara sa tii vreo dieta. Care este leguma minune si cum trebuie mancata "Am vrut sa o alaptez pe fetița și de aceea, am preferat sa nu țin regim. Sanatatea ei a fost intotdeauna…

- Sarah Page cantarea 118 kilograme si a fost parasita de iubitul sau chiar in noaptea de Revelion. In acel moment, femeia a decis ca trebuie sa isi schimbe viata, slabind aproape 50 de kilograme. Acum are doar 64 de kilograme. "Imi amintesc ca ieseam cu prietenii si baietii ma numeau "porc…

- Designerul Alexandru Ciucu a adoptat un regim drastic, care l-a ajutat sa slabeasca 16 kilograme 14 zile. Acesta a apelat la ajutorul unui medic nutritionist și, in cele doua luni de dieta, metabolismul organismului sau s-a reglat.

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Vedeta susține ca a fost la un pas de depresie, emoțiile o copleșesc foarte tare și spune ca nu vede motivele de fericire pe care le are in viața ei. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte sa […] The post…

- Alessia a nascut in urma cu doua saptamani și de atunci se chinuie sa revina la silueta pe care o avea. Ii este insa greu și spune ca este aproape de depresie. Ea a facut dezvaluirile la emisiunea ”Rai, da buni”, prezentata de Mihai Morar. „Am castigat 20 de kilograme, aveam 46 de kilograme inainte…

- Carmen Bruma și-a pus in cap mai multe femei, dupa ce a lansat un program de slabit pentru viitoarele mirese. Iubita lui Mircea Badea a creat aceasta dieta special pentru doamnele care trebuie sa slabeasca intr-un timp scurt. Prețul programului de slabit nu este scump, dar tocmai asta le-a facut pe…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Juan Pedro Franco petrece tot mai putin timp imobilizat in pat. Cu ajutorul unui dispozitiv special care il ajuta sa isi sustina greutatea, acest mexican, care a detinut titlul de "cel mai greu om din lume", a inceput sa se deplaseze cu pasi mici si spera sa poata sa mearga singur in viitorul apropiat,…

- Carmen Bruma a povestit in emisiunea „Xtra Night Show” despre dieta pe care ar trebui fetele sa o tina, pentru a fi sanatoase si a slabi. Evident, aceasta considera ca foamea fizica trebuie constientizata.

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- O tanara din Australia a reusit un lucru care parea imposibil. A slabit nu mai putin de 100 de kilograme in trei ani. A fost in stare sa ajunga la o greutate optima dupa ce a fost atenta asupra meniului zilnic si dupa ce a inceput sa practice zumba. In clipa de fata duce o viata normala alaturi de copilul…

- Jurata de la &"Te cunosc de undeva&" a declarat ca a reușit sa slabeasca 38 de kilograme în sapte luni și jumatate și își dorește sa ajunga la suplețea de care se bucura în liceu.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea surprinde din nou dupa ce a slabit 38 de kilograme. Vedeta recunoaște ca are dureri de spate și a fost nevoita sa se apuce de sport. Mai mult, jurata de la Te cunosc de undeva! a renunțat și la anumite alimente. „Am reusit sa slabesc, acum trebuie sa ma mentin, nu e usor. Am slabit…

- Bianca Rus a facut primul pas spre o silueta de vis, scrie click.ro. Motivata de iubitul ei Antonio, cu care urmeaza sa se casatoreasca civil in luna mai, cantareata si-a luat inima in dinti si si-a taiat stomacul. Citeste si O vedeta de la noi si-a micsorat stomacul IN SECRET. A slabit deja…

- Bianca Rus a trecut prin emoții mari și s-a temut pentru viața ei. Din fericire, intervenția chirurgicala a dat deja rezultate. "M-am odihnit destul de bine, dar la ora 1 eram treaza, la 4 iar eram treaza. Am niște emoții de nu mai pot. Nu vreau sa plec la operație. Mi-e frica rau de tot.…

- Bianca Rus și-a micșorat stomacul și deja a slabit vizibil. Bruneta a trecut prin emoții mari și s-a temut pentru viața ei. Din fericire, intervenția chirurgicala a dat deja rezultate. Inainte de a intra in operație, Bianca a izbucnit in lacrimi. „M-am odihnit destul de bine, dar la ora 1 eram treaza,…

- Cu trei luni inainte sa aiba loc cununia civila, Bianca Rus a ajuns pe masa de operatie, unde o echipa de medici i-au facut o operatie de micsorare a stomacului. Inainte sa i se faca interventia chirurgicala, artista care a pierdut lupta cu kilogramele a inceput sa planga de frica. In cadrul interviului…

- Bianca Brad s-a casatorit și a divorțat in secret.Vedeta a dezvaluit lucruri pe care nimeni nu le-a știut pana acum despre viața ei personala. Bianca Brad a trecut prin momente dureroase, despre care a refuzat sa vorbeasca pana acum. Mai mult, Bianca Brad este schimbata total, dupa ce a slabit 20 de…

- Prezentatoarea de televiziune Corina Danila a scos definitiv din alimentația sa un singur aliment, considerat nociv de mulți specialiști. Corina Danila, in varsta de 45 de ani , a ajuns sa aiba o silueta de invidiat. Esta ca trasa prin inel și arata foarte bine. Corina Danila, mama unei fete adolescente…

- Cat de mult a slabit Vladimir Draghia dupa 4 saptamani la Exatlon, emisiune ce se filmeaza in Republica Dominicana. Schimbarea este vizibila, iar in cadrul unei ediții, acesta a recunoscut ca a dat jos cateva kilograme. Vladimir Draghia este e vizibil tras la fata, comparativ cu felul in care arata…

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Bianca Rus a decis sa se lase pe mana medicului pentru a ajunge la silueta pe care și-o dorește. Bianca Rus, care a fost ceruta in casatorie , e pusa pe schimbari radicale in viața sa. Artista a decis sa recurga la ajutorul medicului pentru o operație de micșorare a stomacului. Dupa cum a spus Bianca…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Ozana Barabancea a uimit pe toata lumea cu felul in care a slabit. despre viața sa de acum a comentat vedeta la o emisiune de televiziune. Anul trecut, artista lirica Ozana Barabancea a decis sa-și faca o operație de micșorare a stomacului pentru a ajunge la silueta dorita. Acum, Ozana Barabancea a…

- Elena Hueanu a slabit 9 kilograme intr-un timp record și a dezvaluit tuturor, care este secretul ei. Vedeta are un stil de viața sanatos și a renunțat la alimente care ii faceau rau. Elena spune ca regimul alimentar nu este strict, dar ca trebuie neaparat sa respecti anumiti pasi pentru a avea rezultatele…

- Fiul adoptiv lui Alex Velea a slabit 30 de kilograme in trei luni. Baiatul a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars despre schimbarea din viata sa si spune ca cel care l-a motivat sa se apuce de slabit este chiar Alex Velea.

- Brandusa Covalciuc si-a facut o operatie de micsorare a stomacului si a slabit nu mai putin de 40 de kilograme. Interpreta de muzica populara incepuse sa aiba probleme de sanatate din cauza greutatii, motiv pentru care, in 2016, s-a prezentat la medic pentru o interventie chirurgicala. La momentul respectiv…

- Ioana Tufaru a slabit 25 de kilograme intr-un timp record. Anul trecut, aceasta ajunsese la 160 de kilograme și abia se mai putea deplasa. Fiica Andei Calugareanu a luat o decizie radicala. Anul trecut, in luna octombrie, ea a trecut prin cea de a doua intervenție la stomac și a luat masuri. Mai mult,…

- In luna noiembrie a anului trecut au aparut primele informatii conform carora Mariah Carey si-ar fi micsorat stomacul. Diva a fost extrem de discreta in toata aceasta perioada si a asteptat un eveniment important pentru a-si etala noua silueta. Mariah i-a uimit pe toti cei prezenti la Golden Globes…

- In zi de mare sarbatoare, Ionela Prodan a oferit un interviu de colectie despre schimbarile radicale din viata ei: noul look si kilogramele pe care a reusit sa le dea jos. Cantareata de muzica populara a implinit recent 70 de ani, dar arata ca la 40 si a dezvaluit si alte secrete care au ajutat-o sa…

- Luna trecuta, pe 13 noiembrie Viorel Lis (73 de ani) a fost supus unei operatii de colecist la Spitalul Floreasca. Interventia chirurgicala a durat o ora si jumatate, din cauza unor complicatii. A

- "Am petrecut Craciunul alaturi de un grup de prieteni. Nu m-am putut bucura de produsele tradiționale! Țin un regim alimentar strict, iar din aceasta cauza am slabit 12 kilograme. Acum ma incap toate hainele", a declarat Viorel Lis, potrivit spynews.ro. Citeste si Oana si Viorel Lis au ajuns…

- Cine și-a inchipuit ca Viorel Lis a trecut cu bine peste operația de colecist se inșeala amarnic! Fostul primar general al Capitalei traiește o adevarata drama, dupa intervenția chirurgicala la care a fost supus. Acesta a slabit 12 kilograme.

- Locuitorul orașului Glendora (California, SUA), Chris Huerta, a publicat pe Twitter propriile fotografii inainte și dupa ce a pierdut in greutate. Americanul a povestit ca a decis sa scada in greutate in ziua, in care jucatorul sau favorit de baschet, Kobe Bryant, din echipa «Los Angeles Lakers» și-a…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…