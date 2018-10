Bianca Dumitrescu, locul 5 la Europenele de haltere

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au cucerit o medalie de argint si doua de bronz, duminica, la juniori, in ziua a doua a Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia). Marian Cristian Luca a obtinut o medalia de bronz la cat. 56 kg, la smuls, cu 107 kg, si la…

- Ilie Constantin Ciotoiu a adus prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), bronz la stilul aruncat, la cat. 56 kg, sectiunea Under-23.

- Ilie Constantin Ciotoiu a adus prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de haltere pentru juniori si tineret (U23) de la Zamosc (Polonia), bronz la stilul aruncat, la cat. 56 kg, sectiunea Under-23. Ciotoiu, care a ratat toate cele trei incercari la stilul smuls (la 105 kg), a…

- Elena Panțuroiu a terminat pe locul 4 concursul de triplusalt la Europenele de la Berlin. Primul rezultat in puncte pentru Romania la Europenele de la Berlin. Elena Panțuroiu a terminat pe locul 4 concursul de triplusalt, in reuniunea atletica de vineri seara. Atleta de la CSM București a reușit, in…

- Cele doua nationale de handbal juniori ale Romaniei (sub 18 ani) intra in examene. Fetele conduse de Carmen Amariei vor juca de marti – 7 august la Campionatul Mondial din Polonia, iar baietii pregatiti de Jordi Giralt vor evoluala Campionatul European din Croatia, incepand din 9...

- Comentatoarea Alina Alexoi, atac in direct la adresa TVR! Prezenta la Europenele de Gimnastica de la Glasgow, jurnalista TVR Alina Alexoi a criticat in direct, in timpul finalelor de duminica, 5 august, strategia televiziunii publice, care a trimis-o in Scoția fara a-i asigura condițiile prin care sa…

- Zi plina de medalii pentru Romania la Campionatul European de canotaj de la Glasgow, unde ambarcatiunile tricolore au cucerit cinci medalii, din sase posibile: trei de aur, una argint si una de bronz.

- Sportiva romana Luciana Condurache (CSM Arad) a cucerit trei medalii de aur la cat. +75 kg, sambata, la Campionatul European de haltere dedicat juniorilor sub 15 ani, care are loc la San Donato Milanese (Italia). Condurache s-a impus cu 77 kg la stilul smuls, cu 93 kg la aruncat si cu 170 kg la total.…