Stiri pe aceeasi tema

- Centrul orașului arata din nou dezamagitor, in plin sezon turistic. Este vorba de betonul amprentat care s-a macinat, este distrus in multe zone și chiar plin de gropi. Aspectul centrului orașului lasa de dorit și mulți cetațeni se arata dezamagiți de soluția gasita in urma cu mai mulți ani de catre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Targu Jiu ndash; Filiasi, in zona orasului Rovinari, judetul Gorj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua tiruri.In urma impactului, doua persoane din autoturism au fost ranite.Circulatia…

- Un tanar a fost filmat „in acțiune”, cand fura inghețata din lada frigorifica, aflata in fața unei patiserii din centrul orașului Targu-Jiu. Fapta a fost comisa pe 4 iunie, in jurul orei 23.00. In cateva secunde, acesta ia o cutie, apoi se face nevazut. Reprezentanții patiseriei nu au depus, deocamdata,…

- Polițiștii din Targu-Jiu au prins, luni, doi minori de 16 ani, suspectați ca, de Ziua Copilului, au furat biciclete lasate in scari de bloc. Adolescenții au fost retinuți pentru 24 de ore, fiind duși in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Unul dintre suspecți este din Targu-Jiu și…

- Liviu Dragnea a primit 3 ani și jumatate de inchisoare cu executare pentru ca a furat de la copiii nevoiași. Așa sintetizeaza adversarii șefului PSD condamnarea definitiva a acestuia in dosarul angajarilor fictive la Direcția Copilului Teleorman. Partizanii liderului PSD spun ca e o exagerare. Dar ce…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Petrosani, intre statiile CF Valea Sadului si Lainici (judetul Gorj) s-a intrerupt –...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu ndash; Petrosani, intre statiile CF Valea Sadului si Lainici judetul Gorj s a intrerupt ndash; din motive tehnice tensiunea pe firul de contact.Din acest motiv, doua trenuri si au intrerupt…