- 'Comunitatea internationala va trebui sa impuna imediat regimul de sanctiuni convenit in prealabil, daca Iranul isi pune in aplicare amenintarile si incalca acordul nuclear', a declarat Netanyahu, referindu-se la asa-numitul mecanism de 'snapback sanctions' inclus in acord.'Israelul nu…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut 'sanctiuni imediate' din partea comunitatii internationale impotriva Iranului daca acesta va depasi, asa cum a anuntat luni, limitele stocurilor de uraniu imbogatit autorizate prin acordul din 2015, transmite AFP. 'Comunitatea…

- Presa iraniana considera ca Germania este un ajutor in relatiile Iranului cu lumea. Pozitia germana e comparata cu cea a Frantei, care, prin ultimele declaratii, s-a aratat mai apropiata de Washington. De exemplu, agentia Fars News transmite ca directorul general din Ministerul german de Externe a vizitat…

- "Oficiali americani si iranieni ne-au dat asigurari ca nu doresc sa inceapa un razboi", a declarat Abdel-Mahdi in cadrul unei conferinte de presa, citat de agentia de stat Iraqi News.Premierul irakian, a carui tara are legaturi stranse atat cu Washingtonul, cat si cu Teheranul, a anuntat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit luni din partea presedintelui Reuven Rivlin un ragaz de timp suplimentar de doua saptamani pentru a forma noul guvern, transmite agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Dupa patru mandate de premier, Netanyahu a castigat alegerile legislative din 9…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a întari presiunea asupra regimului de la Teheran si a amenintat ca va lua noi masuri daca Iranul "nu-si schimba radical atitudinea", relateaza Reuters,…

- Tel Aviv, 21 mar /Agerpres/ - Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat intr-o vizita in Israel, urma sa mearga joi la Zidul Plangerii, in Vechiul Oras al Ierusalimului, insotit de premierul israelian Benjamin Netanyahu, rupand astfel o cutuma diplomatica mai veche, noteaza AFP. Este intr-adevar…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au subliniat miercuri, la Ierusalim, unitatea tarilor lor aliate in contracararea 'actelor de agresiune' al Iranului 'in Orientul Mijlociu si in lume', relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…