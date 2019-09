Stiri pe aceeasi tema

- "Cu o durere imensa in suflet, vrem sa aducem la cunostinta oamenilor regretul nostru, care nu incape in cuvinte, fata de tragicul accident care a avut ca urmare decesul tanarului de varsta cu copilul nostru, Mario. Transmitem condoleante sincere familiei indoliate, durerea noastra fiind de nerostit.…

- Mario Iorgulescu a fost implicat într-un accident grav sâmbata noaptea pe Soseaua Chitilei din Bucuresti, acolo unde se deplasa cu o viteza de peste 200 km/h. Fiul presedintelului LPF se afla la volanul unei masini Aston Martin DBS, iar în jurul orei 3:00 a pierdut controlul masinii…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila, iar acum se zbate intre viața și moarte, fiind intubate și in coma. Pentru celalalt tanar implicat in accident, medicii nu au mai putut…

