- O tânara, de 20 de ani, a sesizat duminica seara I.P.J. Satu Mare cu privire la faptul ca, în timp ce se afla în parcarea unui supermarket din municipiul Satu Mare, în urma unor discuții contradictorii cu un barbat, în

- Un tanar de 28 de ani din Baia Mare este cercetat sub control judiciar dupa ce a fost prins flagrant delict in timp ce incerca sa vanda 100 de grame de droguri in municipiul Satu Mare, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Politistii au desfasurat o actiune pe raza municipiului…

- O fetita in varsta de 8 ani, data disparuta de familia sa duminica seara, a fost gasita de catre politisti si cetateni pe raza localitatii Izvoru la scurt timp dupa ce rudele sale au anuntat autoritatile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit sursei citate,…

- O fetita de 10 ani din judetul Satu Mare este cercetata de politisti pentru ca a furat 900 de euro dintr-o casa, ea afland locul unde sunt tinuti banii in timp ce se juca cu copiii, informeaza buletinul de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), relateaza agerpres. Potrivit…

- Un tanar de 21 de ani, internat la un centrul de ingrijire din Carei, este cercetat de politisti pentru ca a agresat patru angajate ale centrului, el fiind internat ulterior la Psihiatrie, informeaza buletinul de presa transmis, joi, de catre Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare."Politistii…

- In urma activitaților intreprinse, in cursul zilei de ieri polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni au identificat trei persoane (in varsta de 27, 17 si 11 ani) din municipiul Lupeni, banuite de comiterea unei infractiuni de furt calificat. In cercetarilor efectuate, politistii…