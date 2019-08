Stiri pe aceeasi tema

- Comerțul global nu va ține pasul cu economia mondiala in urmatoarele trimestre, in condițiile in care „razboiul tarifelor” dintre SUA si China a afectat increderea investitorilor si a tras in jos investitiile, mai ales in industria prelucratoare, anunta reprezentantii Bancii Centrale Europene, conform…

- Ultimele date publicate de INS arata o creștere a activitații in construcții și comerțul cu amanuntul, o relativa stabilitate a numarului de salariați in industrieși creșterea moderata a prețurilor in industrie și comerț. Industrie prelucratoare In cadrul anchetei INS din luna iulie 2019, managerii…

- Iunie 2019 a fost cea mai calduroasa luna iunie din ultimii 140 de ani, stabilind un record global, potrivit celui mai recent raport lunar din domeniul climatic dat joi publicitatii de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA, potrivit Reuters, citeaza digi24.

- Proiectul, depus in februarie de economistul sef al Ligii, Claudio Borghi, a fost puternic criticat de opozitie, care sustine ca scopul prevederii legislative este sa permita coalitiei aflata la guvernare in Italia sa vanda aurul pentru a rezolva dificultatile financiare cu care se confrunta tara.Borghi…

- Partidul Fidesz al premierului Viktor Orban ar urma sa castige detasat alegerile pentru Parlamentul European din Ungaria, conform unui exit-poll citat de postul national de televiziune, relateaza duminica Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Partidul Muncii a castigat scrutinul europarlamentar…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Uniunea Europeana este mai puțin corecta în comerțul cu Statele Unite decât este China, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax."Uniunea Europeana ne trateaza chiar mai rau decât China", a declarat…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, intenționeaza sa formuleze un plan global de combatere a discursului urii, potrivit declarațiilor sale oferite marți, în timpul unei vizite la o moschee din Noua Zeelanda, scrie Reuters.Guterres a vizitat moscheea Al Noor din orașul sudic Christchurch,…

- Economia zonei euro se va redresa in semestrul doi din 2019, deschizand calea spre normalizarea politicii monetare, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Austriei, Ewald Nowotny, si, totodata, unul dintre cei mai experimentati membri ai Consiliului guvernatorilor BCE, transmite Reuters, informeaza…