- Parlamentarii britanici, inclusiv conservatorii expulzați saptamana aceasta din partid, pregatesc acțiuni legale in cazul in care premierul Boris Johnson refuza sa solicite o intarziere a Brexitului, a informat sambata BBC, citat de Reuters, informeaza mediafax.Un proiect de lege al opoziției…

- Boris Johnson a declarat, joi, ca ar ”prefera sa fie mort într-un șanț” decât sa fie de acord cu amânarea Brexitului în timp ce refuza sa spuna ce ar face daca ar fi forțat sa ceara Bruxelles-ului acest lucru, în contextul în care deputații au aprobat…

- Prim-ministrul Boris Johnson a fost clar: în cazul în care parlamentarii decid sa voteze împotriva Guvernului sau, marți seara, atunci cetațenii britanici vor trebui sa decida cine va negocia cu Uniunea Europeana în urma unor alegeri, a anunțat purtatorul de cuvânt al lui…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a facut precizari despre efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, de la 31 octombrie, asupra romanilor care vor dori sa intre sau sa plece din aceasta țara dupa aceasta data. Intr-un interviu acordat Hotnews , diplomatul roman spune ca incetarea…

- Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil”, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

