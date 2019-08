Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face stocuri de produse de prima necesitate. Conform rezultatelor aceleiasi anchete, 800.000 de persoane au cheltuit chiar 1.000 de lire suplimentar…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti omologului sau irlandez Leo Varadkar ca Guvernul sau este hotarat sa nu reimpuna ”niciodata” controale fizice la frontiera irlandeza dupa Brexit, anunta Downing Street intr-un comunicat, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Premierul britanic Theresa May l-a felicitat marti pe Boris Johnson, devenit succesorul sau la sefia Partidului Conservator, si i-a cerut "sa lucreze impreuna pentru a livra un Brexit care sa functioneze pentru intreaga Mare Britanie", relateaza DPA, potrivit Agerpres.Theresa May, care urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May l-a felicitat marti pe Boris Johnson, devenit succesorul sau la sefia Partidului Conservator, si i-a cerut "sa lucreze impreuna pentru a livra un Brexit care sa functioneze pentru intreaga Mare Britanie", relateaza DPA. Theresa May, care urmeaza sa ii predea miercuri lui…

- Theresa May, care urmeaza sa ii predea miercuri lui Boris Johnson pozitia de prim-ministru, i-a cerut de asemenea sa garanteze ca Partidul Conservator il va tine in afara guvernului pe liderul Partidului Laburist de opozitie, Jeremy Corbyn. 'Veti avea sprijinul meu deplin din bancile' parlamentului,…

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…