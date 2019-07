Incidentul a avut loc in data de 18 iulie, scrie publika.md. "La inmormantarea unui barbat rudele nu l-au chemat pe parintele Ion Zicu deoarece acesta anterior a fost implicat in scandaluri si ar fi fost vazut de mai multe ori in stare de ebrietate. Raposatul, inainte de moarte, a cerut sa nu-l cheme pe acest preot", a povestit primarul satului, Fiodor Maranceac.