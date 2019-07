Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea da primul semn ca a revenit in țara in aceasta dimineața, renunțand sa mai fie refugiat. Fostul ministru scrie pe Facebook ca a intrat in Romania prin Vama Giurgiu, luni dmineața. „Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o…

- Jurnalistul Ion Cristoiu deplange dispariția Elenei Udrea de pe scena politica din Romania! Udrea nu a ramas nepasatoare și ii mulțumește pentru „buna parere”, spunand ca o apreciere astazi, cand este refugiata in Costa Rica, valoreaza infinit, comparativ cu laudele primite pe vremea cand era „soarele”…

- „Ii mulțumesc domnului Ion Cristoiu pentru buna parere pe care o are despre mine, dar mai ales pentru ca și-o exprima public. O apreciere astazi, cand sunt refugiata in Costa Rica, valoreaza infinit comparativ cu laudele primite pe vremea cand eram "soarele" unora din foștii mei colegi de partid”,…