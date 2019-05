Fostul președinte Traian Basescu, a afirmat, intr-o declarație facuta la Digi24, ca social-democrații au pierdut alegerile mizand pe faptul ca au crescut veniturile unor categorii sociale, ingnorand insa nevoia de dezvoltare a țarii in ansamblu. Basescu a spus ca aștepata de la premierul Dancila ”o reacție de bun simț” și sa-și depuna mandatul astfel incat președintele Iohannis sa vina cu o propunere de Guvern care sa indeplineasca așteptarile electoratului. ”PSD s-a bazat pe ”v-am bagat bani in buzunar”. Asta spune orice narod din fruntea PSD, dar populația are nevoie de creșterea calitații vieții,…