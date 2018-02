Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. "Suntem…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca urgenta numarul 1 în momentul de fata, în privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, invocând mai multe esecuri

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Interviu exclusiv cu Anatol Salaru, presedintele executiv al Partidului Unitații Naționale. Igor Dodon a savârșit un abuz atunci când i-a retras cetațenia lui Traian Basescu, iar Partidul Unitații Naționale (PUN) ar accede în Parlament și fara fostul șef de la Cotroceni,…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- ”(Viorica Dancila-n.r.) va fi foarte docila in relatia cu Daddy (Liviu Dragnea-n.r.). In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului. Incepe guvernarea 100% Dragnea”, a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, la TVR1. Traian Basescu a afirmat ca Romania ”nu va merge rau”, insa Partidului Social Democrat…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Cinci deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea R. Moldova din Comunitatea Statelor Independente, scrie europalibera.org Potrivit inițiatorilor legislației, calitatea de membru în CSI…

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- Acțiunile fostului președinte roman Traian Basescu sint influențate de forțe externe, iar inițiativa acestuia nu va avea sorți de izbinda in țara noastra. O opinie in acest sens a fost expusa de președintele organizației „Urmașii Lui Ștefan”, Dumitru Roibu, in cadrul unui interviu oferit postului NTV…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni seara, pe Facebook, ca liderul PSD Liviu Dragnea este &"un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne în 12 luni&", transmitându-i acestuia ca România

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat aseara, la B1 TV, ca va depune in Parlament Romaniei, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii, scrie mediafax.ro.

- Membrii PSD spun ca partidul trebuie sa ramana unit, sa nu cedam in fata nimanui a declarat Liviu dragnea, aflat la Vaslui, in cadrul turneului sau prin Moldova. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana,…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…

- La 23 iunie 1940, Molotov, ministrul de externe al Uniunii Sovietice, il invita pe Schulenburg, ambasadorul Reichului la Moscova, pentru a-l informa ca „soluționarea problemei basarabene nu mai sufera amanare”. Noua in comunicarea ministrului de externe sovietic era pretenția Sovietelor de a anexa și…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), fostul președinte al Romaniei Traian Basescu, a adunat, ieri-seara, o sala plina la Balți pentru a le vorbi celor prezenți despre Unirea R. Moldova cu Romania. Traian Basescu a fost intampinat cu aplauze, iar cei prezenți i-au scandat numele:…

- „Marea Unire - Romania, la 100 de ani” este un documentar video produs de AGERPRES, care va fi lansat in 2018 cu ocazia Centenarului. AGERPRES a mers pe urmele celor care au infaptuit Unirea: in Basarabia, Bucovina de Nord și Transilvania. Urmașii celor care au pus umarul la reintregirea țarii deschid…

- Incercand fara succes sa gaseasca sprijinul democrațiilor europene, Regele Carol al II-lea, tatal Regelui Mihai, se intalnește cu Adolf Hitler pe 24 noiembrie 1938, la Berchtesgaden, Germania, in celebrul ”Cuib al vulturilor”, unde au loc discuții tensionate pe care Carol le va nota in jurnal.…

- "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" este un documentar video produs de AGERPRES, care va fi lansat in 2018 cu ocazia Centenarului. AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfaptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord și Transilvania. Urmașii celor…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, ar putea fi declarat persona non-grata pe teritoriul R. Moldova. Despre aceasta a anunțat chiar președintele Igor Dodon, cel care i-a retras cetațenia R. Moldova lui Traian Basescu, scrie ziarulnational.md „Mai multe comisii din…

- Socialiștii și comuniștii sunt extrem de nemulțumiți de faptul ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, vine foarte des in R. Moldova și promoveaza Unirea celor doua state romanești, inclusiv in universitați și licee in timpul orelor. Astfel, fracțiunea socialiștilor au solicitat sa fie audiat…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), și-a pus drept scop politic accederea acestei formațiuni in Parlamentul R. Moldova dupa alegerile din 2018, pentru a lansa și realiza Unirea celor doua state romanești. Prim-vicepreședinta PUN,…

- Romania sprijina pe deplin R. Moldova in parcursul ei european, insa „o scurtatura via Unirea cu Romania nu este o cale foarte fezabila” in acest moment, a transmis președintele Klaus Iohannis in cadrul unei conferințe de presa susținute la Bruxelles, unde participa la Summit-ul Parteneriatului Estic.…

- Partidul Socialistilor din Moldova s-a lansat în campania electorala pentru alegerile parlamentare din 2018. Presedintele formatiunii, Zinaida Greceanîi, a declarat în cadrul unei conferinte de presa ca saptamâna viitoare vor numi candidatii pentru circumscriptiile uninominale,…

- Conferința „Basarabia 1918-2018. Provocari la adresa României privind Unirea” organizata de Platforma Unionista Acțiunea 2012

- Președintele de onoare al Partidului Democrat (PD), Dumitru Diacov, considera ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care a ajuns la 2% in intențiile electorale, ar trebui sa revina la București și „sa nu o mai faca pe Mesia” in fața cetațenilor R. Moldova. „Basescu a pus pe branci politica…

- Ex – Președintele Curții Constituționale a R. Moldova, reprezentantul R. Moldova la Comisia de la Veneția, Alexandru Tanase, este convins ca mesajele Președintelui de Onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), Traian Basescu, vor schimba într-o oarecare masura mentalitatea moldovenilor,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat asigurari ca Partidul Unitații Naționale (PUN) va face alianța cu toate partidele proeuropene care vor accede in Parlamentul R. Moldova dupa alegerile din 2018. Și asta pentru a nu admite ca partidele de stanga sa prea guvernarea. Declarația a fost…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a susținut astazi, o conferința la Universitatea Libera Internaționala din R. Moldova (ULIM) cu tema „Unirea R. Moldova cu Romania - intre ideal și necesitate strategica”. Printre studenții și profesorii care au participat la conferința…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, susține ca Romania ar fi in legitimitate, daca Unirea cu R. Moldova s-ar produce in conformitate cu actul final de la Helsinki, adica prin discuții și negocieri politice. „Romania va fi in legitimitate și aliații noștri vor fi…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este convins ca Unirea R. Moldova cu Romania se va produce „la un moment dat”, inclusiv cand vor veni noi generații „care vor rasfoi carțile de istorie” și se vor gandi la interesele romanilor. Aflat din nou la Chișinau, de aceasta data in fața studenților…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, care in ultima perioada a intreprins mai multe vizite in R. Moldova, iar astazi se afla la Cahul, a remarcat ca situația podului care leaga Romania de R. Moldova, la punctul de trecere Leușeni-Albița, se afla intr-o stare deplorabila. Acesta a menționat…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

