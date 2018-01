Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca legile Justitiei trebuie ajustate dupa ce 12 ani "aproape" au fost neatinse, insa trebuie stavilit orice "entuziasm al vreunui Portocala" de a face dosare. "Aceste legi au functionat 12 ani aproape neatinse.…

- USR a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care submineaza independența magistraților Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu – Uniunea Salvați Romania a contestat la CCR legile justiției apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- „USR propune amanarea celor doua legi cu un termen de doua saptamani, chiar si in ianuarie sau sesiunea urmatoare, pentru a le oferi romanilor sarbatori linistite", a precizat senatorul USR, George Marussi, potrivit Mediafax. Plenul Senatului a respins propunerea USR. La randul sau,…

- Procurorii si judecatorii din Slatina au iesit marti, 19 decembrie, in fata instantelor in care activeaza, acestora alaturandu-li-se si un expert medico-legal, singurul care a si vorbit despre motivele care l-au determinat sa protesteze.

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Politicienii au protestat din cauza modificarilor in ceea ce privește legile Justiției. Prin aceasta mișcare, USR blocheaza votul. [citeste si] Amintim ca, de asemenea, senatorii PMP au parasit plenul Camerei superioare a Parlamentului ca urmare a respingerii prin vot a propunerii lui…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Senatorii de la PMP au iesit din sala, iar senatorii USR au ridicat pancarte pe care sta scris "Toti pentru justitie". Cei de la PMP au cerut, prin vocea lui Traian Basescu, "ca Parlamentul sa lase aceaste legi pe perioada de vacanța in dezbatere, sa se poata trimite catre societate mesajul corect,…

- Opozitia a incercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului a proiectului de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor, liderul PMP, Traian Basescu, propunand chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni.

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE.Comisia…

- Atat Puterea cat și Opoziția și-au jucat majoritatea carților. Singurul care nu și-a aratat inca mana este președintele Iohannis. De cand au inceput demonstrațiile impotriva lui Traian Basescu (pe atunci „port-stindardul” luptei anti-corupție) ni s-a spus la fiecare cateva luni ca ACUM este…

- Procurorii brasoveni au emis un comunicat de presa prin care crititica legile justitiei si spun ca acestea se voteaza prea repede, netransparent si ca noile normative ofera drepturi suplimentare inculpatilor in detrimental partilor vatamate.

- Deputatii PMP s-au retras miercuri de la votul final de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 referitoare la CSM. Decizia lor a fost anuntata de reprezentantii grupului parlamentar PMP din Camera Deputatilor - Petru Movila si Robert Turcescu, anunta Agerpres."Ne…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'da de pamant' cu cei din coalitia PSD - ALDE. In direct la Romania TV, actualul senator a criticat la scena deschisa legile justitiei promovate si votate de catre cei de la Putere. Basescu i-a facut praf pur si simplu atat pe cei de la Putere, cat si pe cei de…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni, dezbaterea modificarilor la legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, o decizie votata fiind ca judecatorii si procurorii sa indeplineasca conditiile de vechime de 7 ani si sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani pentru…

- Luni este o zi speciala in Parlament. Pe langa activitatea normala, se organizeaza o sedinta solemna in memoria Regelui Mihai. Coalitia PSD-ALDE pregateste insa si o miscare-supriza, care va agita din nou spiritele daca va dusa la capat asa cum se discuta in interior.Vezi si: Basescu il `da…

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, a reacționat dupa ce ambasadorul SUA, Hans Klemm, a lansat un avertisment autoritaților de la București, pe fondul discuțiilor despre modificarea legilor Justiției.„Aoleooo, ințeleg ca unii sunt convinși ca daca procurorul Portocala…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu, si-a exprimat convingerea, duminica seara, ca presedintele Klaus Iohannis va trimite legile justitiei la Comisia de la Venetia inainte de a le respinge sau de a le promulga. "Eu zic ca pana la urma vor trebui sa suporte rigorile recomandarilor…

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar ii raspunde ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a declarat, sambata, la Antena 3, ca amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor "preia regula de rang constitutional conform careia procurorii…

- Biroul de Informare și Relații Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție in luna noiembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa: 1. In cauza mediatizata prin comunicatul 1382 din 16 noiembrie 2016, procurorii din cadrul…

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, a atras atenția asupra faptului ca Liviu Dragnea trateaza legile justiției ca și cum ar fi moșia sa personala din Teleorman și a anunțat o serie de acțiuni ale tineretului liberal in contextul actual:“Este regretabil ca Liviu Dragnea trateaza legile…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat astazi la plecarea de la CSM ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete. Pe de alta parte, conform Constituției, procurorii sunt in subordinea ministrului Justiției.

- Mare mai e si gradina Justitiei din Romania si din pacate prin ea isi mai gasesc locul si personaje care sunt calauzite doar de celebra maxima „nici linia dreapta nu are nevoie de indreptare, nici justitia de justificare”. Acesta este cazul prim-procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Husi,…

- "Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin (6), statul se indreapta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de…

- Parlamentarii din comisia speciala pentru legile Justiției, condusa de Florin Iordache, aduc astazi in fața plenului Camerei Deputaților prima și cea mai importanta lege a Justiției, Legea 303, care face...

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, luni seara, ca protestele desfasurate in acest an in fața Guvernului ar putea fi solutionate printr-un dialog initiat de PSD in strada. El a adaugat ca presedintele Klaus Iohannis nu pare pregatit sa joace un rol de mediator și a precizat ca PSD greșește…

- Noi proteste au fost anuntate anuntate, pe reteaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din Bucuresti, cat si in mai multe orase din Romania. Protestatarii cer demisia liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, dar si retragerea legilor…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei au aprobat un amendament potrivit caruia se considera vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat functia de notar de stat."Constituie vechime in magistratura perioada in care o persoana a exercitat…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marti, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justitiei poarta o responsabilitate atat fostul presedinte Traian Basescu, pentru ca a sporit prerogativele…

- Judecatorii si procurorii vor fi aparati din oficiu impotriva oricarui act de imixtiune in activitatea profesionala de catre sectiile speciale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, au decis marti parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei.Conform amendamentului…

- Criticile dure aduse Romaniei de catre Departamentul de stat al SUA au fost supuse analizei si de catre judecatorii CSM. Bogdan Mateescu sustine ca tonul dur al Statelor Unite, in discursul referitor la Legile justitiei, arata ca decidentii nu au luat in seama niciun semnal intern sau extern, magistratul…

- Mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in București. Manifestatii au loc și in zeci de orase. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Parchetul General sustine ca unele dintre amendamentele votate, vineri, de Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei contureaza ”premisele eliminarii independentei procurorului” si afirma ca noile prevederi ”reprezinta o indepartare clara de la textul constitutional”. Parchetul General a…

- "Exista o legitimitate data de vot, de buna funcționare a instituțiilor intr-un stat de drept. Exista o legitimitate care izvoraște din increderea oamenilor, care se bazeaza pe onestitatea cu care un om politic se raporteaza la o decizie. Promisiunile mincinoase, atacul la principiile fundamentale…

- Cu mandat de armonizare a legislației penale și civile cu deciziile CCR din ultimii ani, parlamentarii comisiei speciale, numita pompos pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul Justiției a trecut la modificarea legilor din domeniu prin incalcarea chiar…

- Comisia speciala privind modificarea legilor justitiei a adoptat miercuri o serie de amendamente prin care se introduce controlul ierarhic superior, inclusiv din partea ministrului Justitiei, asupra procurorilor si se introduce obligativitatea pentru magistrati de a depune anual

- Comisia speciala de elaborare a legilor justitiei a votat miercuri un amendament propus de deputatul ALDE Steluta Cataniciu la un articol din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, prin care judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la manifestari sau exprimari…

- Fostul presedinte Traian Basescu a solicitat luni, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului, renuntarea la comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de Florin Iordache."In urma aventurilor din prima parte a anului, colegul nostru Florin Iordache a ajuns…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, condamnat definitiv in decembrie anul trecut la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, a anutat joi, in contextul unei declaratii potrivit careia i s-a furat o masina de 150.000 euro, ca el a condus un grup de lucru la parlament pentru modificarea…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, ca atata vreme cat in fruntea Camerei Deputatilor este Liviu Dragnea nu se poate discuta rational pe legile justitiei pentru ca toata lumea va spune ca Dragnea vrea sa le modifice ca sa scape el de inchisoare. Ponta a facut aceasta declarație la Galați,…

- Deputatul a precizat ca modificarile si reformele in justitie trebuie sa garanteze independenta totala a judecatorilor, dar si sa opreasca abuzurile. "Este nevoie de modificari si de reforme pe zona justitiei, pe doua directii: in primul rand, sa se garanteze independenta totala a judecatorilor,…

- DIICOT anunța, marți, printr-un comunicat, ca, la cererea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avut loc Adunarea Generala pentru analizarea proiectul de lege pentru modificarea și completarea legilor justiției. In urma votului, noteaza Direcția, a rezultat ca larga majoritate a procurorilor…

- Judecatorii și procurorii din Curtea de Apel Bacau, Tribunalul Bacau, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau și Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au votat in Adunarile generale respingerea modificarilor legislative, in forma susținuta de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca, prin proiectele privind justitia promovate in regim de urgenta, practic, ”cu o sfidare fara seaman”, coalitia PSD-ALDE ”isi rezolva problemele

- „Ii atrag atentia domnului deputat Iordache ca nu si-a citit propriul proiect de lege pe care l-a semnat. Domnul Iordache in declaratia publica a spus ca, in conformitate cu proiectul de lege pe care l-a semnat, in privinta numirii sefilor de parchete presedintele poate sa refuze o singura data…