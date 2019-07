Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat, sambata, la Romania TV, ca Viorica Dancila profita ”de asa un necaz ca sa faca un joc politic minor” si ca atat premierul, cat si presedintele Iohannis nu au stiut sa reactioneze in fata unei astfel de situatii.

- Traian Basescu a afirmat, referitor la situația din Caracal, ca Viorica Dancila „a sarit repede pe valul oportunismului”, și vrea sa profite de o astfel de drama pentru a face un joc politic minor. El a adaugat ca președintele Klaus Iohannis și premierul nu s-au grabit in acest caz cu ședința CSAT.„Am…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.

- Gabriela Firea a reacționat la criticile premierului Viorica Dancila a acuzat-o ca iși prezinta opiniile in spațiul public, și nu in Comitetul Executiv al PSD, spunand ca face acest lucru pentru ca in interiorul partidului subiectele importante doar „se pipaie”.Citește și: Traian Basescu,…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat duminica, la Romania TV, ca Viorica Dancila are cele mai multe șanse sa devina candidatul PSD la prezidențiale, avand in vedere susținerea din partid.Intrebat daca Dancila are șanse sa intre in turul 2 cu Iohannis, Basescu a raspuns retoric: „Dar…

- Refuzul presedintelui Iohannis trebuia bazat pe legalitate, nu pe oportunitate, care apartine premierului, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila, dupa ce seful statului a anuntat ca a transmis PSD, in scris, refuzul sau cu privire la propunerile pentru ministerele Justitiei, Fondurilor…