- Deeperise, unul dintre cele mai rasunatoare nume ale industriei muzicale din Turcia, colaboreaza din nou cu Jabbar și lanseaza un single a carui linie melodica viscerala nu ne poate lasa impasibili. Piesa este disponibila in doua variante (engleza și turca) – „Call Me / Uzun Uzun”. Cu un sunet fluid,…

- Tanara interpreta de la Chișinau, Emily, a lansat de curand cea mai noua piesa, „E mai bine Așa”, o balada pop-rock, cu versuri profunde, pe alocuri nostalgice, in colaborare cu interpretul și producatorul EL Radu și echipa sa din Spania. Din spusele tinerei interprete, e o placere absoluta sa ai posibilitatea…

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- Manuel Chivari, cunoscut pentru participarea in Selectia Nationala Eurovision, lanseaza single-ul “Unde te duce inima”, sub egida TunedIn Records. Piesa este scrisa chiar de Manuel impreuna cu Alexandru Anghel, orchestratia fiind realizata de DJ Take si beneficiaza si de un videoclip regizat de George…

- INNA revine cu un nou single „Si, Mama”, de pe albumul „YO”, compus integral de artista in limba spaniola și produs de David Ciente. Piesa „Si, Mama” este un mesaj din partea unei mame adresat fiicei care dorește sa iși contureze o cariera, la ce și la cine sa aiba grija pe drumul spre succes.... View…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…

- Odata cu lansarea noului single, „Lately”, Metronomy iși asuma sarcina de a ne asigura buna-dispoziție in acest weekend și de a ne invoca starea de vacanța permanenta. De la albumul din 2016, „Summer 08″, piesa „Lately” reprezinta primul material lansat de grupul muzical al lui Joe Mount. Fara indoiala,…

- Cantareata scotiana Emeli Sande a lansat miercuri pe platforma YouTube noul sau single, 'Extraordinary being', un omagiu adus "tuturor persoanelor care sunt speciale", a declarat artista agentiei EFE. Piesa face parte din cel de-al treilea sau album de studio, 'Real life',…