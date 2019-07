Barna, USR: “Suntem Star Trek-ul României” „Dupa jumatate de an in acest guvern tehnocrat mi-am dat seama ca nu ma mai pot intoarce la viata mea dinainte. Cred ca stiti cu totii secventa aceea din Matrix, in care in partea aceea de inceput Neo primeste doua pastile, una rosie si una albastra, si i se spune «daca iei pastila rosie te vei intoarce la viata ta obisnuita si vei vedea lucrurile asa cum le vedeai dintotdeauna. Daca vei lua pastila albastra vei vedea realitatea asa cum este ea». La fel a fost si pentru mine. Am acceptat acea provocare si am intrat in USR. In 2016 am devenit deputat de Sibiu in Camera Deputatilor, iar in 2017… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

