Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca noul partid lansat de Dacian Ciolos, PLUS, este mare castig pentru democratia romaneasca, precizand ca, la fel ca si USR, are obiectivul de a salva Romania de coruptie si saracie.



"Ii doresc succes lui Dacian Ciolos si echipei din jurul lui, cu noul partid PLUS. Noul partid este un mare castig pentru democratia romaneasca. Ei vor continua sa fie partenerii nostri cei mai apropiati. Stiu ca USR si PLUS au aceleasi obiective, de a salva Romania de coruptie si saracie. Trebuie sa ne implicam toti in lupta pentru Europa, pentru civilizatie, pentru…