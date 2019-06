Barna, despre afilierea cu Ponta. "Au validat astăzi" "Am vazut ca au fost cateva declaratii ale liderului Pro Romania. Dorinte avem cu totii, dar in momentul de fata declaratiile liderilor En Marche si ALDE Europa au fost foarte clare - nu se pune problema afilierii domnului Ponta la aceasta noua grupare. Nu se pune problema afilierii Pro Romania la ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS", a precizat Dan Barna, potrivit Agerpres. Intrebat daca, personal, ar fi fost de acord cu aceasta afiliere, Barna a raspuns: "Evident ca nu. Suntem pe o pozitie consecventa. Urmare a Colectiv si a tot ceea ce a urmat, nu se pune problema sa fim in acelasi grup europarlamentar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

