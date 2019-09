Bârbatul înecat în râul Olt, scos din apă de scafandri Un barbat in varsta de 34 de ani, care se afla la pescuit in raul Olt, in zona localitatii Tia Mare, s-a inecat sambata si a fost scos din apa de scafandri si echipaje de pompieri. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, pompieri de la Visina si de la Slatina, cu autospeciale de prima interventie si doua ambarcatiuni cu motor, au actionat timp de aproximativ o ora si jumatate pentru cautarea unei persoane inecate in raul Olt. Persoana inecata, un tanar de 34 de ani din localitatea argeseana Stefanesti, a fost gasita in apa, la circa 10 metri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

