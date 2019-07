Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat ratacit in zona Manastirii Feredeu din județul Arad, intr-o zona impadurita, este cautat de pompieri, salvamontiști și polițiști, dar și de un caine de cautare, potrivit Mediafax.Citește și: Declarația controversata a Vioricai Dancila! Poate cei din Piața Victoriei aveau dreptate,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad a anunțat ca il cauta pe barbat cu un echipaj de salvare format din cinci subofițeri, o autospeciala de teren, precum și un caine de cautare. Pompierii sunt ajutați de cei de la Salvamont, de pompierii voluntari din Șiria și de Poliție. Barbatul purta un…

- Din informațiile pe care le deținem, biciclistul a fost lovit de un autoturism dupa care a fost proiectat de pe bicicleta. Dupa impact, biciclistul a ramas inconștient pe carosabil. In salvarea lui au pornit doua echipaje medicale SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad. Unul…

- Un aradean a filmat, duminica seara, o tornada in formare, aflata deasupra satului aradean Craiva, din comuna cu același nume. Acesta a postat imaginile pe o rețea sociala, in filmare auzindu-se oamenii cum discuta despre „tornada” care „este din ce in ce mai mare” și care ar fi rupt (cel puțin)…

- Un aradean a filmat, duminica seara, o tornada in formare, aflata deasupra satului aradean Craiva, din comuna cu același nume. Acesta a postat imaginile pe o rețea sociala, in filmare auzindu-se oamenii cum discuta despre „tornada” care „este din ce in ce mai mare” și care ar fi rupt (cel puțin) un…

- ARAD. Un pompier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad este unul dintre cei mai puternici pompieri din tara. Claudiu Bozsits a participat la concursul national dedicat celor mai puternici pompieri din Romania, concurs care a avut loc la Alba Iulia. Si s-a intorc de acolo cu un loc…

- Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, patru persoane au fost implicate in accident in zona localitații Siria. Mai multe ambulanțe SMURD, dar și elicopterul au intervenit de urgența. Trei dintre victime erau ieșite din autoturism, iar una se afla incarcerata,…

- Un barbat și-a pierdut viața miercuri noaptea dupa ce locuința sa din localitatea Siria a luat foc din cauza unei improvizatii la tabloul electric. Incendiul a izbucnit in timpul nopții iar flacarile au fost observate tarziu de vecinii care au sunat la pompieri in jurul orei 03.00. "In momentul sosirii…