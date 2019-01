Stiri pe aceeasi tema

- O persoana aflata in scaun cu rotile si insotitorul acesteia au incercat, minute in sir, sa gaseasca un taximetru in fata Garii centrale din Cluj-Napoca. „Toti din cei stationati acolo au refuzat sa ii ia”, povesteste un clujean care i-a ajutat pe cei doi si a sunat la o firma de taxi, dupa ce a incercat…

- Un tanar in varsta de 27 de ani a fost reținut dupa ce, marti, a intrat intr-un cazinou din Timisoara, a batut-o pe angajata localului inclusiv cu un scaun, iar sub amenintarea cutitului a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei si doua telefoane.

- Un barbat din Los Angeles a impins un trecator sub roțile unui camion. Agresorul a fost prins cu ajutorul camerelor de supraveghere și acum risca ani grei de inchisoare. In momentul in care și-a dat...

- O scena inspaimantatoare a fost inregistrata pe camerele de luat vederi amplasate pe o strada din Los Angeles. Un om al strazii care a vrut sa jefuiasca un barbat, l-a impins pe acesta sub roțile unui camion! Incidentul a avut loc miercuri.

- Un barbat de 42 de ani, din Bihor, și altul de 16 ani, din Sibiu, au fost arestați preventiv, miercuri, fiind banuiți ca la inceputul lunii august au omorat un om și l-au aruncat, apoi, legat, intr-un bazin de acumulare, pentru a șterge urmele, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit prim-procurorului…

- O persoana și-a pierdut viața în aceasta seara, în urma unui accident rutier grav, soldat cu decesul unei persoane. Accidentul s-a petrecut pe DN1C, pe raza localitații Rascruci. „Un barbat, de 39 ani, din localitatea Sic, conducea un autobuz spre Cluj-Napoca. În…

- La nunta fiului sau s-a intamplat ceva ce iși va aminti cu drag toata viața. Un eveniment care i-a umplut sufletul de bucurie și a facut-o sa uite pentru cateva clipe de boala grea de care sufera. Fiul sau se indreapta catre ea și o duce pe ringul de dans, facand-o sa se ismta cea mai importanta

- Un barbat a murit, sambata dimineața, in urma unui incendiu care a izbucnit la un atelier de tamplarie din apropierea Manastirii Sfantul Pantelimon, din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Pompierii spun ca acesta era un ingrijitor al manastirii, scrie Mediafax.Pompierii din Teleorman au…