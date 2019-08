Un barbat care este vecin cu Gheorghe Dinca și care a fost in curtea suspectului de la Caracal a facut dezvaluiri unui reporter Romania TV. Omul spune ca s-a speriat foarte tare dupa ce a vazut mai multe cuțite pe o masa și dupa ce Gheorghe Dinca i-ar fi pus mai multe intrebari.

"Va spun sincer: de la inceput mi-a lasat o impresie de bandit. Eu de aia nu m-am m-ai dus. E bandit de bandit. Și stiți cat de hoț e? Nu declara nimic. Dar nu ați intrat in curte atunci? Am fost, am vazut și cuțitele alea. Mi se batea ochiul, așa imi facea! M-a intrebat de grupa sanguina! Da! El, da! Mi-a zis…