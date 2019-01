Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier efectueaza cercetari fata de un barbat de 41 de ani, depistat in trafic fara permis, sub influența alcoolului si cu autoturismul neinmatriculat. Mai mult, cel in cauza a prezentat politistilor un permis de conducere fals. Joi, 10 ianuarie a.c., in jurul orei…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, a fost arestat de politistii valceni, anunta reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit acestora, tanarul este suspectat ca, aproape…

- Marti, 27 noiembrie a.c., in jurul orei 17, un barbat de 43 de ani, din Zalau, conducea autoturismul pe bulevardul Mihai Viteazul, pe directia Centru-Gara, iar din cauza nepastrarii distantei fata de autoturismul care circula in fata sa, condus de un barbat de 48 de ani, a intrat in coliziune cu acesta.…

- Politistii clujeni au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 26 de ani, din comuna Viisoara, cercetat pentru furt calificat si infractiuni la regimul rutier.”La data de 26 noiembrie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Câmpia Turzii au retinut pentru 24 de…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat un barbat, urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si trafic de persoane, fapte comise in Germania, informeaza un comunicat de presa transmis vineri de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ), informeaza…

- Peste 600 de activitați preventive au fost desfașurate de polițiștii rutieri, in cele 10 luni ale acestui an, in vederea cresterii nivelului de cunoastere si respectare a regulilor de circulatie pe drumurile publice si pentru constientizarea pericolelor la care se expun cei care incalca normele rutiere.…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat, de 59 de ani, din Câmpia Turzii, judetul Cluj, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.”La data de 30 octombrie a.c., în jurul orei 19.10, politistii Biroului de Ordine Publica Câmpia Turzii au depistat pe strada…

- Polițiștii de transporturi feroviare au depistat, zilele trecute in Gara Brașov, un barbat in varsta de 37 de ani, cu antecedente penale, care a furat un telefon mobil, dintr-un tren. Potrivit reprezentanților IJP Brașov, incidentul a avut loc in trenul IR 1636, pe ruta Predeal – Brașov. Faptașul, din…