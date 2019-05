Bărbat cu arsuri grave, transportat, de urgență, cu elicopterul SMURD, la București Potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, incidentul a avut loc in satul Simionesti, victima fiind preluata de echipajul de terapie intensiva al SMURD constienta, cu arsuri de gradul al doilea pe 50% din suprafata corporala. Politistii vor stabili exact conditiile in care s-a produs evenimentul. Din primele date comunicate de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, barbatul s-ar fi aflat singur la cazan in momentul in care s-a produs incidentul, iar arsurile au fost provocate cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

