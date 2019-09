Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ, Bogdan Gheorghita, barbatul s-a angajat in traversarea drumului fara sa se asigure, intr-o zona slab luminata si a fost acrosat de un autovehicul.

"Am fost sesizati prin apel la numarul de urgenta 112 chiar de catre soferul care conducea autoturismul si care a anuntat ca a lovit un pieton care a traversat drumul fara sa se asigure. Conducatorul auto are 37 de ani, este din judetul Iasi si conducea o masina inmatriculata in Bucuresti, pe directia Vaslui - Iasi. A fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza a fost intocmit…