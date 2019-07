Bancul zilei: Sistemul bancar în Sicilia Undeva în Sicilia

– Banca dumneavoastra da credite doar pe baza &"cuvântului de onoare&" ?

– Da, desigur.

– Dar daca eu nu am sa pot restitui banii?

– O sa va fie rușine în fața Domnului, atunci când va veți întâlni cu El.

– Eheheee… pai când va fi asta?…

– Pe data de 5, daca pe 4 nu restituiți creditul. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

