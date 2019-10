Bancul zilei: Ce înseamnă o buclă din programare pe înțelesul tuturor Pentru cei care nu cunosc conceptul de "bucla" din cadrul programelor de calculator iata în continuare explicatii clarificatoare pentru a întelege ce se întîmpla atunci cand se spune despre un program ca "intra în bucla" (looping).



Directorul unei firme (tine minte: "Directorul") îi spune secretarei:

- Vom pleca pentru o saptamîna în strainatate la un congres si sper sa ne simtim bine împreuna. Fa toate pregatirile necesare pentru calatorie.

Secretara îsi suna sotul:

- Voi pleca cu seful la…

