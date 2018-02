Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Citeste si: Ministrul Negrescu da SEMNALUL: 'Romania, in contextul potrivit pentru a adera la Spatiul Schengen'Deputatul…

- Deputatul PSD, care este membru in Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, sustine ca facilitatile sunt acordate printr-un act normativ care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017,…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- Consiliului Concurenței a inceput ofensiva impotriva comisioanelor și dobanzilor practicate de bancile din Romania. Presedintele Bogdan Chiritoiu a anunțat ca instituția pe care o conduce a demarat o investigație pentru a afla de ce bancile din țara noastra ofera servicii bancare mai scumpe pe plan…

- Una dintre primele masuri luate de noul premier a fost decizia de renunțare la serviciile SPP. Este consecința acuzațiilor pe care Dragnea i le-a adus lui Lucian Pahonțu, ca ar fi transformat instituția intr-un serviciu de culegere de date despre demnitari pe care le pune la dispoziția „statului paralel”.…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- La nivelul anului trecut, au fost sanctionate 156 de companii sau asociatii, din care 33 au recunoscut incalcarea legii si au beneficiat de reduceri ale amenzilor. De asemenea, o companie (AEM SA) a aplicat la programul de clementa, aducand dovezi ce au condus la solutionarea cazului, si a beneficiat…

- Schimbarile din plan politic și cele fiscale au afectat piața bursiera, dar nu atat de mult pe cat se așteptau pesimiștii, insa investitorii și-ar dori o mai mare stabilitate, spune noul șel al Bursei de Valori București, Adrian Tanase. In ciuda acestor schimbari, care aduc și o serie de incertitudini,…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) are prevazute, in 2018, venituri in scadere cu 27,8% fata de anul precedent, iar la capitolul programelor de mediu 'Rabla' ramane in prim plan, cu o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament.

- O importanta lege a intrat in vigoare sambata, 27 ianuarie, dar, cum aceasta este zi nelucratoare, prevederile actului normativ respectiv vor fi aplicate incepand de luni, 29 ianuarie.Legea are la baza o directiva europeana. Astfel, toate bancile din Romania sunt obligate sa le acorde aceste…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) producatorul de ciment, agregate si betoane CRH Ciment (Romania) SA si compania Comnord, care se ocupa cu lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, pentru punerea in practica a…

- Marin Anton, fost deputat al Partidului National Liberal si secretar de stat in Ministerul Transporturilor, si Adrian Ionescu, ex-director in fosta Companie Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru luare…

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- Consiliul Concurentei a dat amenzi de aproape 16 milioane de euro pentru cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent. Potrivit inspectorilor de concurenta, companiile si-au impartit licitatiile organizate de distribuitorii…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la preturi cu…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…

- Bancile nu vor mai incasa taxe pentru administrarea unui cont - deschiderea sau inchiderea acestuia ori pentru retragerea banilor din bancomat. In conditiile in care doar 6 din 10 romani au un cont bancar, noua lege ar urma sa creasca accesul populatiei la serviciile financiare. Cei care au venituri…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- La finele acestei luni, mai multe comisioane percepute de banci vor fi eliminate dupa ce Romania a transpus in legislatia nationala o directiva europeana. Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor…

- Populația județului avea, la 1 decembrie, credite bancare de peste 3.600 de milioane de lei, in creștere fața de 1 noiembrie, dar restanțele bancare au scazut din nou, semnificativ. Restanțele – conform raportului facut public de Banca Naționala a Romaniei – au ajuns la mai puțin de 108 milioane de…

- Comisioanele percepute de banci pentru deschiderea si inchiderea unui cont, precum si cele pentru retrageri de bani sau interogarea soldului nu vor mai exista, incepand cu data de 27 ianuarie, anul acesta. Reglementarea este inclusa intr-o lege adoptata recent de parlament, care prevede ca bancile nu…

- ”Legea fumatului a fost modificata in Senat, acum ea este la Camera Deputatilor de aproape un an de zile, Ea trebuie introdusa pe ordinea de zi, pentru ca e camera decizionala. Noi la Senat am modificat sau, cu instalații speciale de scos fumul, de umidificare a aerului, adica special amenajate.…

- Anul acesta, Romania a platit 1,263 miliarde de euro Uniunii Europene si Bancii Mondiale (BM) din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane. Potrivit Ministerului Finantelor Publice, cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- Castigul salarial mediu nominal net a crescut, in octombrie, cu 16 lei (+0,7%), pana la valoarea de 2.392 de lei, in comparatie cu luna anterioara, in timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% si a ajuns la 3.327 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni.

- Pe piata financiara din Romania a fost si este practicat un dublu standard al produselor financiar-bancare, similar celui despre care se vorbeste ca ar exista la produsele alimentare, sustine Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului.

- Gheorghe Dolofan, patronul Eurial Invest si Trust Motors, este cel mai bogat argesean, potrivit revistei Capital care a realizat “Top 300 cei mai bogati romani”. Stabilit de ceva ani in Dubai, Dolofan face bani frumosi in tara din comert cu masini, industria materialelor plastice, asigurari, IFN. Averea…

- Limitarea deductibilitatii dobanzilor si asigurarea trasabilitatii tranzactiilor financiare ar putea avea efecte asupra interesului pentru credite al companiilor, in conditiile in care finantarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, a aratat, marti, prim-viceguvernatorul…

- Top 300 Capital, cel mai longeviv si concludent barometru al mediului de afaceri privat din Romania, a prezentat o analiza a averilor din Romania. Insumate, averile celor mai bogati 300 de romani sunt estimate la 23 miliarde euro, cu 6,2% mai mult fața de nivelul inregistrat in ediția precedenta.…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- Toți bugetarii, nu doar personalul din sistemul de educație și sanatate, vor beneficia de o indemnizație de hrana in valoare de doua salarii minime pe economie de la 1 decembrie 2018, a anuntat, miercuri, deputatul PSD Marius Budai. “Exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri…

- Problematica de mediu este una foarte complexa in Romania. Sunt multe lucruri de rezolvat in acest domeniu și in plan legislativ pentru a recupera intarzieri care s-au acumulat. De aceea, am facut o constanta in activitatea mea de președinte al ...

- Mi-a sarit in ochi recent una dintre declaratiile domnului Daea, aceea in care ne anunta la modul cel mai serios ca asteapta explicatii de la Consiliul Concurentei pentru a vedea de ce s-au scumpit anumite alimente, in special carnea si ouale. Orice persoana care intelege cat de cat cum functioneaza…

- Mai multe firme cu activitate in Timis au fost nevoite in ultimul an sa plateasca la buget sume importante de bani pentru ca activitatea lor nu s-a incadrat in legislatia in vigoare din domeniul concurential. Laszlo Gyerko, consilier de concurenta, a anuntat la Timisoara ca in Timis au fost…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- HSBC, cea mai mare din Europa, dupa active, plateste 300 milioane euro pentru a inchide o investigatie a procurorilor. Banca este acuzata ca, prin subsidiara din Elvetia, si-a “ajutat” clientii, sa faca evaziune fiscala pin neplata taxelor. Unii din beneficiari sunt chiar din Romania. Cei 300 de milioane…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…

- Grupul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) a semnat un acord cu Damen Shipyards privind vanzarea participației sale de 51% in subsidiara sa din Romania - șantierul naval Mangalia (Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), pentru 29 de miliarde woni (25,87 milioane de dolari),…

- Conform unui comunicat de presa distribuit astazi, Uniunea Editorilor din Romania precizeaza ca revenirea la manualul unic "ameninta" nu doar sistemul de invatamant din tara, dar si legislatia care reglementeaza libera concurenta a bunurilor si serviciilor. "Consiliul Concurentei avertizeaza, intr-un…