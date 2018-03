Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de socializare Facebook a picat, vineri dupa-amiaza, preț de aproape 10 minute.Potrivit site-ului downdetector.com, rețeaua a fost picata în România, Republica Moldova și Ungaria, însa au fost raportate probleme și de catre utilizatori din Italia, Olanda sau…

- Incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, celebra banca inființata de stat in 1991, dar privatizata ulterior și deținuta de greci, Bancpost, va fi integrata in Banca Transilvania. Banca cu sediul...

- Banca Transilvania este la doar un pas de finalizarea tranzacției cu Eurobank Group, in vederea achiziționarii acțiunilor Bancpost. Potrivit informațiilor de ultima ora, procedura se va finaliza la jumatatea lunii aprilie.

- Ordinul National de Merit al Frantei, conferit decanului Facultatii de Medicina a UMF Cluj, Anca Buzoianu Decanul Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Cluj-Napoca, Anca Buzoianu, a primit, marti, de la ambasadorul Michele Ramis, Ordinul National de Merit…

- ♦ BRD este la un maxim din 2011. Bancile sunt printre cele mai cautate actiuni de catre investitori in primele luni din 2018, chiar daca pietele de capital s-au impiedicat in luna februarie din marsul in care se angajasera de peste un an. Astfel randamentele oferite de plasamentele…

- Comsia Europeana isi va forma doua grupuri de experti, in inteligenta artificala, respectiv in responsabilitatea legata de noile tehnologii, specialistii interesati, inclusiv din Romania, fiind invitati sa-si depuna candidaturile online, a anuntat luni executivul Uniunii Europene.

- Primavra aduce zboruri Cluj-Timisoara Operatorul aerian Tarom iși extinde dezvoltarea pe Aeroportul Internațional Cluj și va incepe operarea de zboruri interne intre Cluj-Napoca si Timisoara, incepand cu data de 25 martie 2018. Odata cu debutul sezonului de vara 2018, compania aeriana Tarom, prin…

- Functionarul public virtual bazat pe inteligenta artificiala va fi, in prima faza, un program, dupa care sarcinile ii vor fi preluate de un robot instalat la Primaria Cluj-Napoca. ”Primaria Cluj-Napoca va lansa primul functionar public virtual din Romania, proiect care a capatat numele Antonia, dupa…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Tehnologiile Google din domeniul inteligentei artificiale au fost contractate de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite. Pentagonul va folosi AI-ul Google pentru a analiza imaginile transmise de drone. Inteligenta artificiala a gigantului american va marca anumite imagini, care vor fi ulterior…

- Irina Railean, o tinara originara din țara noastra, care in prezent muncește la Banca Transilvania din Romania a fost desemnata cel mai bun analist de investiții al Bursei de Valori București. Tinara a declarat ca premiul o onoreaza și o motiveaza sa devina din ce in ce mai buna in ceea ce face. „Pentru…

- Presedintele Comisiei de Abuzuri din Senat, Costel Soptica, cere verificarea vizelor de flotant acordate cetatenilor moldoveni Liderul PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, a interpelat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, pe tema vizelor de flotant obtinute intr-un numar incredibil de…

- Cercetatorii care lucreaza pentru gigantul chinez Baidu au creat o inteligenta artificiala care poate reproduce fidel vocea unui om dupa ce o asculta anterior pret de numai 50 de secunde. AI-ul celor de la Baidu are la baza sistemul propriu de sintetizare Deep Voice, care era folosit pana acum pentru…

- In urma unui studiu, o echipa de cercetatori de la Universitatea din Toronto Scarborough a ajuns la concluzia ca inteligenta artificiala poate examina semnalele electrice pentru a citi gandurile.

- Google este o companie recunoscuta pentru proiectele inovatoare din domeniul tehnologiei, iar de aceasta data urmareste sa detecteze bolile cardiovasculare cu ajutorul invatarii automatizate, scrie The Next Web. Intr-o lucrare publicata in revista „Nature Biomedical Engineering”, filiala companiei –…

- Inteligența artificiala nu este chiar punctul forte al coreenilor de la LG, dupa ce roboțelul CLOi a clacat pe scena la ediția din acest an a CES . Acest lucru nu oprește insa grupul sa lanseze la ediția din acest an a Mobile World Congress o versiune noua a smartphone-ului LG V30, axata pe inteligența…

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta…

- Mai multi experti internationali au tras un semnal de alarma in privinta utilizarii rau intentionate a programelor de inteligenta artificiala (AI) de catre state care nu respecta acordurile internationale, hoti, criminali si teroristi , intr-un raport ce a fost publicat miercuri, informeaza AFP, preluata…

- Raiffeisen Bank a introdus in aplicatia de mobile banking, Smart Mobile, autorizarea platilor prin amprenta, atat pentru smartphone-urile cu sistem de operare Android, cat si pentru cele pe iOS. In plus, pentru utilizatorii iPhone X, autorizarea se poate face si cu Face ID. Astfel, cei 470.000…

- Compania Sony va lansa un serviciu de taximetrie pe care il va gestiona cu ajutorul unui soft bazat pe inteligenta artificiala. Pentru inceput, sistemul va fi pus in practica in Japonia, printr-o alianța cu cinci companii de taxi deja existente pe piata, scrie digi24.ro.

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz . Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru creșterea a 10 milioane de…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, lanseaza o oferta de preluare a 8.308.673 de actiuni emise de Victoriabank, a treia banca in topul institutilor de credit din Republica Moldova, reprezentand 33,23% din numarul total de actiuni ordinare nominative

- Dumitru Constantin Dulcan, unul dintre cei mai renumit medic neurolog și psihiatru din Romania, a publicat in 1981 o carte numita „Inteligenta materiei“, o lucrare care a bulversat pe oamenii de știința.

- Banca Transilvania, in fruntea tranzacțiilor de la bursa Banca Transilvania se regasește pe primul loc in clasamentul tranzacțiilor bursiere pe prima luna a anului, iar o alta companie clujeana, Carbochim, intre acțiunile cu cea mai mare creștere. Topul capitalizarii de la Bursa de Valori București…

- „Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc… du-te la mama dracului in Romania si fa acolo ce vrei, uneste-te daca vrei. Dar o sa-i primeasca cineva acolo? Ei trebuie cuiva? Asa cum ne trebuie si noua acest Basescu.…

- Dr. Quinn: Vreți oase puternice și sanatoase? Iata ce tipuri de alimente ar trebui sa consumați cat mai des. Ne place sau nu, atunci când înaintam în vârsta, oasele noastre încep sa își piarda densitatea și devenim mult mai expuși la fracturi și osteoporoza.…

- Simona Halep, cel mai în voga sportiv din România, a fost la Sala Sporturilor ”Horia Demian”, unde a deschis meciul dintre U BT și Keravnos Nicosia. ”Asta seara am avut parte de o surpriza placuta. Am sustinut echipa U BT Cluj si am dat…

- De la crestere la prabusire e doar un pas | Pietele globale, pierderi cumulate de 4.000 de miliarde dolari Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record.…

- Pentru comparatie, in 2006, primul an in care Economist Intelligence Unit a produs Democracy Index, Romania ocupa locul 50, cu un scor de 7,06 (loc si scor pe care si le-a mentinut si in 2008). Fata de 2016, cand ocupa locul 61, cu un scor de 6,62, Romania a scazut la cultura politica (de la 5,00 in…

- Roboții vor lua locurile de munca ale personalului necalificat din Romania atunci cand salariile vor ajunge la 1.000 de euro pe luna, a declarat, intr-un interviu pentru Libertatea, Iulian Stanciu, directorul general al eMag, cel mai mare retailer online din Romania, și proprietarul lanțului de magazine…

- Serviciul Flights de la Google a creat doua servicii foarte utile pentru utilizatori. Astfel, utilizatorii vor fi avertizati din timp despre intarzierile avioanelor si vor primi mai multe informatii despre zborurile ieftine. 0 0 0 0 0 0

- Banca Transilvania nu a mai asteptat intrarea gigantilor Apple si Google pe segmentul platilor mobile in Romania si a lansat oficial luni propriul proiect pe baza tehnologiilor de tokenizare ale Visa si Mastercard, BT Pay, un portofel digital care permite clientilor sa faca plati contactless cu telefonul…

- Peste 100.000 de donatori, persoane fizice și juridice, au raspuns campaniei lansate de Asociația Daruiește Viața in luna decembrie 2017, donand peste 4 milioane de euro in numai 3 saptamani pentru proiectul organizației de a construi PRIMUL SPITAL de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania.…

- Echipamente de radioterapie pentru Institutul Oncologic din Cluj Saptamana viitoare, Ministerul Sanatatii va semna contractele pentru achizitia echipamentelor de radioterapie cu care vor fi dotate centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Judetean Craiova si Institutul…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- La trei zile dupa tranzactia prin care Banca Transilvania a devenit acționar al Victoriabank, ultima a emis in sfarsit un comunicat in care saluta acest pas și precizeaza ca investiția nu vinde direct din Romania, ci din Olanda, o țara cu un regim fiscal permisiv, noteaza mold-street.com.

- Inovatia este extrem de utila in salile de judecata, putand inlocui detectorul de minciuni traditional si alte metode de investigatie mai costisitoare. De asemenea, inteligenta artificiala poate fi mai exacta in verdict, ceea ce ar salva...

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Daca pana acum serviciile oferite de Google erau fragmentate sub forma unor diverse produse sau aplicatii, de anul acesta lucrurile se vor schimba. Gigantul american a decis sa le integreze pe acestea intr-un serviciu unic de plati. Cand va fi lansat Google Pay si in Romania?

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Acesta sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi au gandit strategia de distrugere a tarii". "Din momentul in care vei reuși sa recuperezi serviciile in favoarea statului…

- Poveste „de film” cu o fosta jucatoare a echipei de baschet feminin a Aradului in prim-plan. O baschetbalista extrem de indragita de suporterii echipei ICIM. Frumoasa, serioasa, inteligenta: Jence Rhoads. Inceputul Jence Rhoads s-a nascut in 31 decembrie 1988 in Slippery Rock, SUA,…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Omenirea se afla in cea de-a patra revolutie industriala caracterizata de dezvoltarile din robotica si masinile autonome. Insa unul dintre aspectele principale care caracterizeaza aceasta etapa este inteligenta artificiala (IA) care este...

- ,,Doua banci din România, Bancpost si Banca Transilvania, au început o cursa contracronometru pentru a mai recupera câte ceva din tepele primite de la senatorul PSD Tecuci, Daniel Butunoi'', informeaza Favor Tecuci.

- Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arata ca instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenți, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți).

