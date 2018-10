Baia Mare: “Taste of Baia Mare – Street Food & More” a fost anulat

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport apartinand URBIS SA va ajunge din nou pe masa consilierilor locali. Acestia vor hotara luni, 8 octombrie, in cadrul sedintei extraordinare de CL (in cazul in care nu se…

- Corpul Vechi al Colegiului National “Gheorghe Sincai” va fi reabilitat, asta dupa ce la sedinta ordinara din 27 septembrie, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect in acest sens. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de…

- Consilierii judeteni au aprobat saptamana trecuta rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentrul anul 2018 la R.A. Aeroportul International Maramures. Practic, prin proiectul adoptat, bugetul Aeroportului a fost suplimentat cu suma de 1.500.000 lei pentru realizarea mai multor investitii.…

- In cadrul sedintei din data de 29 august, consilierii locali baimareni au aprobat un proiect de hotarare prin care biletele si abonamentele URBIS vor avea noi valori. Vezi mai jos tarifele: Bilet pe raza Municipiului Baia Mare – 60 minute – 2,5 lei Bilet pe raza Municipiului Baia Mare – o zi – 10 lei…

- Consiliul Local Baia Mare a aprobat in sedinta ordinara de luni, 16 iulie, proiectul de hotarare privind suplimentarea Programului anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniile cultura, tineret si sport,…

- Consiliul Local Baia Mare a aprobat in sedinta ordinara de luni, 16 iulie, documentatia tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul integrat: “Mobilitate urbana durabila prin modernizarea spatiilor publice din Municipiul Baia Mare”. Mai jos, proiectul aprobat de consilierii…

- Consilierii locali baimareni au aprobat luni, 16 iulie, in cadrul unei sedinte ordinare, un proiect de hotarare privind organizarea de catre Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural cu titlul “Castane 2018”, in perioada 17 septembrie – 07 octombrie. De la bugetul local s-au aprobat 2.300.000 lei…