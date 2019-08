Baia Mare: Cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie Ieri, 05 august, o femeie din Baia Mare a sesizat politia cu privire la o talharie comisa in jurul orei 15.00, in incinta unui magazin situat pe bulevardul Traian din municipiu. Victima, administrator al magazinului, a declarat ca o femeie necunoscuta a profitat de faptul ca a lipsit pentru cateva minute, a intrat dupa tejghea si a sustras o suma de bani. Surprinsa in timp ce sustragea banii, femeia a devenit violenta si a agresat-o pe administratoare. Sesizati despre eveniment, politistii au intervenit de urgenta, au identificat o femeie de 38 de ani, domiciliata in Satu Mare, care este acum… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

