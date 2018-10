BACALAUREAT SPECIAL pentru DIASPORA. Care sunt materiile la care se va da examen

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce se confrunta romanii din Serbia si cum ii pot ajuta fratii din Romania au devenit subiectele unui proiect educational care s-a consumat in lacrimi. Ce sunt nevoiti sa faca romanii doar pentru a invata abecedarul.

- Europarlamentarul Monica Macovei a susținut un discurs dur in Parlamentul European la adresa liderilor coaliției PSD-ALDE. Din graba, ea a facut un dezacord, spunand in fața liderilor europeni ca „romanii este un popor viu”.„Dragnea și Tariceanu ataca acum Europa, pentru ca minciuna le-a fost…

- Astazi, Valentin Popa, probabil cel mai slab ministru al Educației din istoria postdecembrista a Romaniei, a demisionat. Nu pentru ca s-ar fi batut pentru o finanțare mai mare pentru invațamantul preuniversitar și coaliția nu ar fi dat-o sau pentru ca cineva din PSD+ALDE nu l-ar fi lasat sa faca mult…

- Pe agenda sedintei figureaza si un proiect de hotarare pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Totodata, Guvernul va adopta un proiect de lege pentru modificarea…

- Acum doi ani, Liviu Pop, pe atunci ministru al educației, anunța ca examenul de bacalaureat va avea o forma noua, urmand ca probele de competențe lingvistice și digitale sa se susțina in luna februarie. „Experimentul Pop” a durat un singur an, Ministerul Educației Naționale anunțand ca bacalaureatul…

- Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, este modificata astfel incat romanii nu doar vor studia la scoala limba romana, ci vor avea dreptul „de a studia in limba romana in Romania, in strainatate si in tarile de resedinta, la toate nivelurile si formele de invatamant”, dupa…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea PNL si USR privind neconstitutionalitatea Legii manualului scolar, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. Semnatarii sesizarii au sustinut ca legea instituie un monopol pe piata si are ”o multime de prevederi contradictorii”. „Practic,…