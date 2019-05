Baba Vanga, PROFEŢIILE GROAZEI! Liderii mondiali, în consemn: SE RUPE PLANETA! Baba Vanga a avut premoniții cu adevarat cutremuratoare legate de anul 2019. Viziunile arata ca Vladimir Putin va fi la un pas de moarte dupa ce echipa lui de securitate va pune la cale uciderea lui. Nu este singurul lider din lume care va avea probleme grave. Și Donald Trump este printre cei vizați de prezicerile bulgaroaicei. Ea a spus ca președintele Statelor Unite ale Americii va surzi dupa ce va fi implicat intr-un grav accident rutier. Baba Vanga a mai spus și ca un cutremur devastator va șterge de pe fața pamantului mari parți din Asia și ca Europa va suferi un colaps financiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

